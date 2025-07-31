Існує багато способів використання кавової гущі у саду, і одне з поширених тверджень – кавова гуща змінює колір гортензій. Дійсно, на колір квітів впливає рівень pH ґрунту, але наскільки дієвий метод з кавою?

Відповідь на це питання дала експертка з садівництва Люсі Бредлі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Woman & Home.

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Чи впливає кавова гуща на колір гортензій?

Гортензії добре ростуть у кислому ґрунті, і кавова гуща – ідеальне добриво для цих квітів. Так, якщо вирощувати гортензію в ґрунтах з pH менш як 6, вона буде цвісти блакитними квітами. Тоді як у ґрунтах з pH вище 7 – квіти, ймовірно, будуть рожевого кольору. Також на колір гортензій впливає і весняна обрізка квітів.

Однак кавова гуща не настільки ефективна для зміни кольору. Дійсно, вона підвищує кислотність ґрунту, але вплив на колір гортензій – мінімальний.

Щоб помітно змінити колір квітів, садівникам зазвичай потрібно більш цілеспрямовано регулювати pH ґрунту, використовуючи підкислювачі, такі як сульфат алюмінію або садову сірку, і навіть тоді результати залежать від складу ґрунту та виду гортензії,

– наголосила експертка з садівництва.

Відтак, самої кавової гущі може бути недостатньо, щоб змінити колір гортензії. Щоб вона мала суттєвий вплив на зміну кольору, то її потрібно додавати у ґрунт вже від початку осені, адже процес дуже повільний. Загалом, кавову гущу слід додавати у ґрунт один раз восени, один раз взимку та ще раз – на початку весни.

З часом та постійним регулюванням кислотності кавова гуща дійсно може вплинути на колір гортензій. Втім, є більш дієві та ефективні методи, аби впливати на відтінки квітів.

До слова, раніше експерти назвали 5 місць, де не слід садити гортензії. Недотримання умов для вирощування квітів може призвести до поганого росту, пошкодження рослини та затримки цвітіння.