Які найгірші місця для посадки гортензій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Де не слід садити гортензії?

Глинисті ґрунти

Гортензії найкраще ростуть у добре дренованому ґрунті, тому перезволожена ділянка саду, яка добре утримує вологу, не найкраще рішення для посадки. За словами садівників, гортензії не люблять забагато вологи, тому дуже погано ростуть у погано дренованому ґрунті.

Пряме сонячні промені

Звісно, кожна рослина потребує сонячного світла, проте постійне перебування під прямими сонячними променями може погано вплинути на гортензію. Якщо температура висока, а квіти ростуть під прямим полуденним сонцем, то це може обпалити квіти та листя, а в найгіршому випадку – призвести до повного засихання рослини.

Так, гортензії слід садити у місцях, де є півтінь.



Де садити гортензії / Фото Unsplash

Відкрита вітряна ділянка

Не слід садити гортензії на широких відкритих ділянках, особливо якщо там бувають сильні вітри.. Це може пошкодити певні сорти, через що вони будуть погано рости, стебла будуть ламатися, а квіти – опадатимуть.

Маленькі горщики

Менші сорти гортензій можна вирощувати у горщиках. Однак, якщо вони замалі, це також може бути проблемою. Коріння гортензії росте горизонтально, тому маленькі горщики можуть стати причиною, чому рослина погано росте. Відтак, горщик або контейнер для гортензій повинен бути щонайменше 40 – 45 сантиметрів у ширину, щоб коренева система мала вдосталь місця для росту.

Удобрені газони

Зелені пишні газони дійсно мають гарний вигляд, але біля них ніколи не слід вирощувати гортензії. Добрива для трави містять багато азоту, а це – уповільнює цвітіння.

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