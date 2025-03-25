Ніхто не здогадається, з чого вони зроблені: як переробити банки Pringles на стильні органайзери

Коли ви думаєте про банки Pringles, перше, що спадає на думку, – це хрусткі чипси. Проте їхня унікальна упаковка може мати друге життя у вигляді стильних та функціональних органайзерів.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, повторне використання цих картонних трубок – це чудовий спосіб створити корисний предмет і одночасно зменшити відходи. Як втілити такий проєкт у життя, розповідаємо далі.

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Як зробити органайзер з упаковки чипсів

Для того, щоб втілити цей проєкт у життя, вам знадобляться чотири короткі банки Pringles (або повнорозмірні, якщо хочете вищий органайзер), гнучкий матеріал для обгортання (наприклад, бамбуковий килимок або килимок для суші), степлер та пістолет для гарячого клею.

Першим кроком візьміть чотири банки Pringles та розташуйте їх одна біля одної.

Далі закріпіть банки між собою за допомогою степлера або гарячого клею.

Як зробити органайзер з банок Pringles: дивіться відео

Тепер відріжте килимок до висоти банок і обгорніть ним конструкцію. Закріпіть матеріал гарячим клеєм.

Готово. Тепер у вас є стильний тримач для ручок, пензликів для макіяжу, кухонного приладдя чи предметів для ванної кімнати.

До речі, для перетворень підійдуть не тільки банки з чипсів. Старі форми для печива також можна перепрофілювати на стильний декор.