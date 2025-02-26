Матова чи глянцева: яку натяжну стелю обрати

Натяжні стелі стали популярним рішенням для створення стильного та довговічного інтер’єру. Однак одне з головних питань, яке постає при їх виборі, – яка поверхня краще підходить для приміщення: матова чи глянцева?

Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки, і вибір залежить від особливостей приміщення та ваших вподобань. Що у цьому процесі слід врахувати, аби отримати бездоганну стелю, розповідає 24 Канал.

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Матові натяжні стелі

Таке рішення має кілька переваг. Зокрема, матова поверхня створює ефект ідеально рівної, традиційної стелі, що нагадує пофарбовану поверхню або потинькований варіант.

Також на такій стелі не видно віддзеркалень предметів та світла, що особливо важливо для спалень і віталень. Загалом матові стелі мають чудовий вигляд у класичних, скандинавських та мінімалістичних інтер’єрах.

Крім того, на матовій поверхні не так помітні пил, відбитки пальців або подряпини, що робить її практичним варіантом для використання, а завдяки рівномірному розподілу світла з нею приміщення виглядає гармонійно та затишно.

Водночас матова стеля має й недоліки. Вона може візуально зменшити простір, оскільки не має відбивної здатності, а також ризикує виглядати занадто просто у сучасних, футуристичних інтер’єрах.

Матова стеля: дивіться фото

Глянцеві натяжні стелі

Глянцеві натяжні стелі також не надто поступаються своїми перевагами. Завдяки дзеркальному ефекту з ними кімната здаватиметься більшою, що особливо важливо для маленьких приміщень.

Разом з тим глянцеві поверхні додають інтер’єру розкішності та футуристичності, а великий вибір відтінків дозволяє створити унікальний та яскравий дизайн.

Крім того, глянцева стеля – це чудовий вибір для ванних кімнат та кухонь, оскільки не вбирає вологу та легко миється.

Попри це, глянцева поверхня має й кілька не зовсім вдалих особливостей. Такі стелі можуть віддзеркалювати не тільки світло, а й предмети інтер’єру, що не завжди виглядає естетично.

Вони вимагають ретельного догляду, адже на поверхні легко залишаються сліди, пил та відбитки пальців, й не підходять для кімнат із яскравими джерелами світла, оскільки можуть створювати надмірний блиск.

Глянцева стеля: дивіться фото

Який варіант обрати для власного житла

Матові та глянцеві натяжні стелі мають свої особливості, і їх вибір залежить від функціональності приміщення, стилю інтер’єру та особистих уподобань.

Якщо ви хочете стриманості та елегантності – обирайте матові варіанти. Якщо ж прагнете візуально розширити простір та додати сучасного блиску – глянцеве покриття буде ідеальним рішенням.

Крім того, для спальні, вітальні чи дитячої кімнати краще підійде матова натяжна стеля, оскільки вона створює спокійну та затишну атмосферу. Хоча для кухні та ванної кімнати більш практичним рішенням буде глянцева стеля завдяки своїй вологостійкості.

Якщо ж приміщення маленьке, глянцева поверхня допоможе візуально збільшити простір. Водночас простір, оформлений у класичному стилі, навпаки прикрасить матова натяжна стеля, тоді як для сучасних, хай-тек або лофт-дизайнів більше підійде глянцева.