Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от особенностей помещения и ваших предпочтений. Что в этом процессе следует учесть, чтобы получить безупречный потолок, рассказывает 24 Канал.

Также интересно Натяжной потолок или гипсокартон: что лучше выбрать для своего дома

Матовые натяжные потолки

Такое решение имеет несколько преимуществ. В частности, матовая поверхность создает эффект идеально ровной, традиционного потолка, напоминающий окрашенную поверхность или оштукатуренный вариант.

Также на таком потолке не видно отражений предметов и света, что особенно важно для спален и гостиных. В общем матовые потолки прекрасно смотрятся в классических, скандинавских и минималистических интерьерах.

Кроме того, на матовой поверхности не так заметны пыль, отпечатки пальцев или царапины, что делает его практичным вариантом для использования, а благодаря равномерному распределению света с ним помещение выглядит гармонично и уютно.

В то же время матовый потолок имеет и недостатки. Он может визуально уменьшить пространство, поскольку не имеет отражательной способности, а также рискует выглядеть слишком просто в современных, футуристических интерьерах.

Матовый потолок: смотрите фото

Глянцевые натяжные потолки

Глянцевые натяжные потолки также не слишком уступают своими преимуществами. Благодаря зеркальному эффекту с ними комната будет казаться больше, что особенно важно для маленьких помещений.

Вместе с тем глянцевые поверхности придают интерьеру роскошности и футуристичности, а большой выбор оттенков позволяет создать уникальный и яркий дизайн.

Кроме того, глянцевый потолок – это отличный выбор для ванных комнат и кухонь, поскольку не впитывает влагу и легко моется.

Несмотря на это, глянцевая поверхность имеет и несколько не совсем удачных особенностей. Такие потолки могут отражать не только свет, но и предметы интерьера, что не всегда выглядит эстетично.

Они требуют тщательного ухода, ведь на поверхности легко остаются следы, пыль и отпечатки пальцев, и не подходят для комнат с яркими источниками света, поскольку могут создавать чрезмерный блеск.

Глянцевый потолок: смотрите фото

Какой вариант выбрать для собственного жилья

Матовые и глянцевые натяжные потолки имеют свои особенности, и их выбор зависит от функциональности помещения, стиля интерьера и личных предпочтений.

Если вы хотите сдержанности и элегантности – выбирайте матовые варианты. Если же хотите визуально расширить пространство и добавить современного блеска – глянцевое покрытие будет идеальным решением.

Кроме того, для спальни, гостиной или детской комнаты лучше подойдет матовый натяжной потолок, поскольку он создает спокойную и уютную атмосферу. Хотя для кухни и ванной комнаты более практичным решением будет глянцевый потолок благодаря своей влагостойкости.

Если же помещение маленькое, глянцевая поверхность поможет визуально увеличить пространство. В то же время пространство, оформленное в классическом стиле, наоборот украсит матовый натяжной потолок, тогда как для современных, хай-тек или лофт-дизайнов больше подойдет глянцевый.