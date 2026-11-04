Садівники роблять велику помилку восени: яке листя категорично не варто прибирати із саду

Восени садівники часто поспішають прибрати все опале листя, проте робити цього не варто. Деяке листя краще залишити під деревами та на клумбах, а інше може стати джерелом хвороб або зашкодити газону.

Як пише румунське видання Antena 3 CNN, правильний підхід до осіннього прибирання допоможе підготувати сад до зими.

Чому не варто прибирати все опале листя?

Опале листя створює природний захисний шар, який зберігає вологу, пом'якшує перепади температур і поступово збагачує ґрунт органічними речовинами. Крім того, під ним можуть зимувати корисні комахи. Однак важливо, щоб листя не утворювало надто щільного шару.

Яке листя можна залишити в саду на зиму?

Для мульчування та компостування підходить здорове листя багатьох дерев:

Береза – тонке листя швидко перегниває, тому підходить для клумб і компосту.

Липа – відносно легко розкладається, її листя можна залишати під декоративними кущами.

Бук – перегниває повільніше, але добре підходить для приготування листового компосту.

Клен і явір – велике листя бажано подрібнити, щоб воно не злежувалося.

Тополя – підходить для компостування, особливо в суміші з іншими органічними матеріалами.

Для мульчування можна використовувати пухкий шар листя завтовшки приблизно 7 – 10 сантиметрів, не засипаючи ним основи стебел і стовбурів.



Яке листя можна залишити в саду на зиму / Фото Unsplash

Яке листя краще прибрати восени?

Не все листя варто залишати до весни. Особливу увагу слід звернути на три випадки:

Заражене листя. Якщо дерева потерпали від хвороб, рослинні рештки можуть зберігати збудників інфекцій. Спосіб утилізації залежить від конкретного захворювання.

Якщо дерева потерпали від хвороб, рослинні рештки можуть зберігати збудників інфекцій. Спосіб утилізації залежить від конкретного захворювання. Листя на газоні. Товстий шар перекриває траві доступ до світла й може спричинити випрівання.

Товстий шар перекриває траві доступ до світла й може спричинити випрівання. Великі купи мокрого листя. Вони злежуються, затримують вологу та погіршують циркуляцію повітря.

Що робити із зібраним листям?

Здорове листя можна подрібнити та додати до компосту або скласти окремо для отримання листового перегною. Великі листки краще попередньо подрібнювати – так вони швидше розкладатимуться.

Головне правило – не прибирати сад до останнього листочка. Достатньо очистити газон, прибрати заражені рештки та залишити здорове листя там, де воно не заважатиме рослинам.