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Садоводы допускают большую ошибку осенью: какие листья категорически не стоит убирать из сада

Алена Гогунская
Опавшие листья

Какую листву оставить в саду на зиму, а какую лучше убрать / Коллаж 24 Канала

Осенью садоводы часто спешат убрать всю опавшую листву, однако делать этого не стоит. Часть листьев лучше оставить под деревьями и на клумбах, а остальные могут стать источником болезней или нанести вред газону.

Как пишет румынское издание Antena 3 CNN, правильный подход к осенней уборке поможет подготовить сад к зиме.

 
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Почему не стоит убирать всю опавшую листву?

Опавшая листва создает естественный защитный слой, который сохраняет влагу, смягчает перепады температур и постепенно обогащает почву органическими веществами. Кроме того, под ней могут зимовать полезные насекомые. Однако важно, чтобы листья не образовывали слишком плотный слой.

Какую листву можно оставить в саду на зиму?

Для мульчирования и компостирования подходит здоровая листва многих деревьев:

  • Береза – тонкие листья быстро перегнивают, поэтому подходят для клумб и компоста.
  • Липа – относительно легко разлагается, ее листья можно оставлять под декоративными кустарниками.
  • Бук – перегнивает медленнее, но хорошо подходит для приготовления листового компоста.
  • Клен и явор – большие листья желательно измельчить, чтобы они не слеживались.
  • Тополь – подходит для компостирования, особенно в смеси с другими органическими материалами.
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Для мульчирования можно использовать рыхлый слой листьев толщиной примерно 7–10 сантиметров, не засыпая им основания стеблей и стволов.


Какую листву можно оставить в саду на зиму / Фото Unsplash

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Какую листву лучше убрать осенью?

Не все листья стоит оставлять до весны. Особое внимание следует обратить на три случая:

  • Зараженные листья. Если деревья страдали от болезней, растительные остатки могут содержать возбудителей инфекций. Способ утилизации зависит от конкретного заболевания.
  • Листья на газоне. Толстый слой перекрывает траве доступ к свету и может привести к выпреванию.
  • Большие кучи мокрой листвы. Они слеживаются, задерживают влагу и ухудшают циркуляцию воздуха.

Что делать с собранной листвой?

Здоровую листву можно измельчить и добавить в компост или сложить отдельно для получения листового перегноя. Большие листья лучше предварительно измельчить – так они быстрее разложатся.

Главное правило – не убирать сад до последнего листочка. Достаточно очистить газон, убрать зараженные остатки и оставить здоровую листву там, где она не будет мешать растениям.

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