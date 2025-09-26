Кажуть, що перше враження – це все, і це стосується не лише людей, а й будинків. Фасад є візитівкою дому – він зустрічає гостей, формує думку про власників і навіть впливає на успішність продажу.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, облуплена чи тьмяна фарба одразу знижує привабливість житла, тоді як правильно підібраний відтінок здатний зробити його сучасним, охайним і затишним. Які кольори радять обирати рієлтори для створення приємного враження про дім, розповідаємо далі.

Які кольори фарби добре працюють для фасадів?

Теплі білі відтінки

Нейтральні світлі відтінки залишаються безпрограшним рішенням. Вони створюють чистий і позачасовий вигляд, що пасує як класичним, так і сучасним будинкам. Теплий білий і кремовий додають свіжості, легко поєднуються з контрастними деталями – чорними віконницями, дерев’яними акцентами чи яскравими дверима – та мають чудовий вигляд на фото.

Сірий

Універсальний і стриманий, сірий виглядає однаково добре на старих і нових будинках. Він легко гармоніює з цеглою, каменем чи деревом, додає сучасності й водночас затишку. До того ж він практичний – бруд на ньому менш помітний, ніж на білому фасаді.

Темно-сірі тони

Сланцевий чи вугільний – відтінки, що додають будинку розкішності й сучасного характеру. Вони особливо ефектно виглядають у поєднанні з дерев’яними елементами та підходять для будинків із чіткими архітектурними лініями. Матове покриття лише підсилює відчуття елегантності.

Темно-синьо-сірий відтінок

Це стильна альтернатива чорному. Особливо популярний у міській забудові, але гарно виглядає і в передмісті. Поєднання цього кольору з чорною обробкою створює сучасний і трохи сміливий настрій, додаючи будинку характеру.

Деякі кольори особливо вдало підкреслюють фасади / Фото Freepik

Як обрати найкращий колір для свого будинку?

Як пише The Spruce, популярні кольори не завжди є вдалим рішенням. Щоб обрати відтінок, який працюватиме ідеально для конкретного будинку, слід врахувати наступні критерії:

Зважайте на сусідів. Озирніться навколо – кольори поруч можуть підказати, чи варто вашому будинку гармоніювати із середовищем, чи виділятися контрастом.

Гармонія з інтер’єром. Добре, коли фасад перегукується з кольорами усередині дому – це створює відчуття цілісності.

Тестуйте відтінки. Фарба на великій площі завжди виглядає інакше, ніж у банці. Нанесіть зразки та подивіться на них у різний час доби.

Створіть палітру. Виберіть основний колір для стін, контрастний – для вікон і дверей, і яскравий акцент для деталей.

Урахуйте стиль будинку. Класика добре виглядає у біло-чорних поєднаннях, сучасні будівлі – у мінімалістичних тонах.

Подивіться на довкілля. Природні відтінки пейзажу підкажуть, чи краще злитися з оточенням, чи зробити будинок яскравим акцентом.

Врахуйте клімат. Світлі кольори зменшують нагрівання в спеку, темні – зберігають тепло в холодних регіонах. У вологих зонах обирайте фарбу з додатковим захистом.

Робіть ставку на позачасові рішення. Білий, сірий, бежевий, темно-синій і земляні відтінки рідко виходять із моди.

Орієнтуйтеся на матеріал фасаду. Цегла, камінь чи дерево по-різному виглядають у поєднанні з кольорами, тому вибирайте ті, що підкреслять фактуру.

Від яких кольорів фасаду краще відмовитися?

Попри те, що існує велике різноманіття кольорів і багато з них можуть підійти для фарбування житла, є відтінки, які гарантовано варто оминати.

До прикладу, жовтий колір не рекомендується для фарбування фасаду будинку, оскільки він може створювати ефект застарілого вигляду та робити житло менш привабливим для покупців.