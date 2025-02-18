Більше шкоди, ніж користі: квіти, які не варто садити поруч з овочами

Компаньйонна посадка – це ефективна техніка садівництва, яка передбачає вирощування квітів поруч з овочами для покращення їх росту. Однак не всі квіти корисні для сусідніх культур.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, деякі рослини можуть негативно впливати на овочі, пригнічувати їх ріст, робити їх неїстівними або залучати небажаних шкідників. Які квіти не слід висаджувати поруч з овочами, розповідаємо далі.

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Соняшники

Хоча соняшники виглядають привабливо, їхнє насіння містить токсини, які пригнічують ріст сусідніх рослин. Особливо шкідливо їх висаджувати поруч із квасолею та картоплею. Крім того, соняшники приваблюють попелицю, білокрилок і білок.

Айстра

Ця квітка приваблює айстрову цикадку – комаху, яка може переносити патогени, що спричиняють деформацію і гіркий смак часнику, моркви та цибулі.

Орегано

Попри свою кулінарну цінність, орегано містить летючі сполуки, які пригнічують ріст сусідніх рослин. Навіть залишки стебел і листя можуть впливати на майбутні посадки.

Розмарин

Розмарин містить кислоту, яка може негативно впливати на ріст овочевих культур, особливо в умовах сухого ґрунту.

Олеандр звичайний

Усі частини олеандра надзвичайно токсичні й можуть забруднювати ґрунт і сусідні рослини. Його листя може випадково потрапити в урожай, що небезпечно для споживання.

Гладіолуси

Ці квіти можуть перешкоджати росту бобових культур, таких як горох і квасоля, тому їх краще висаджувати окремо.

Запашний горошок

Він схожий на їстівний садовий горох, але є токсичним. Його насіннєві коробочки не можна вживати в їжу.

Нарциси

Ці квіти містять алкалоїди, які можуть викликати отруєння при потраплянні в їжу. Їх слід висаджувати подалі від городу.

Флокси

Флокси виділяють речовини, що пригнічують ріст капустяних овочів, таких як броколі, капуста та цвітна капуста.

Як квіти можна вирощувати з овочами: дивіться відео

Конвалія

Токсична для людей і тварин, конвалія може становити небезпеку, якщо її випадково змішати з їстівними культурами.

Полин звичайний

Цей бур’ян є токсичним і може приваблювати комах, що шкодять овочевим рослинам.

Гліцинія

Окрім токсичності, ця рослина швидко розростається, заглушаючи інші культури.

Мак

Може переносити грибкові захворювання, які поширюються на овочеві культури.

Хризантема

Виділяє хімічні речовини, що можуть негативно впливати на ріст овочів.

Дельфініум

Містить токсичні алкалоїди, небезпечні для людей і тварин.

Клематис

Приваблює павутинних кліщів і тлю, що можуть поширитися на овочеві рослини.

Бегонії

Сприйнятливі до грибкових захворювань, що можуть поширюватися на овочі.

Деревій

Конкурує з овочами за поживні речовини й залучає шкідників, таких як попелиця.