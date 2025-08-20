Зазвичай головною порою цвітіння в саду вважають літо. Однак насправді осінь може не поступатися йому красою та яскравістю.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо додати кілька однорічних квітів до своїх клумб вже сьогодні, наступні місяці ще встигнуть потішити око кольором. Які рослини для цього варто обирати, розповідаємо далі.

Які квіти прикрасять сад восени?

Кінна м'ята

Ця рослина буває рожевого, фіолетового та білого кольорів і може цвісти аж до жовтня, приваблюючи бджіл та інших комах.

Гайлардія

Ці сміливі, яскраві квіти приваблюють безліч запилювачів до саду та можуть прикрасити його цвітінням у вогняних відтінках, таких як бронзовий, помаранчевий та золотий, з весни до осені.

Кореопсис

Кореопсис цвіте яскраво-жовтими квітами з літа до осені. Це витривалі, невибагливі рослини, які можуть витримувати різні умови та є улюбленцями запилювачів.

Осінній сад не має бути позбавлений квітів / Фото Freepik

Соняшники

Вони бувають різних сортів, від крихітних, ідеальних для невеликого саду, до більших, ефектних квітів у відтінках бордового, коричневого та білого й можуть прикрашати сад до перших холодів.

Вербена

Ця гарна квітка, що добре підходить для запилювачів, буває різних кольорів і видів. Вона може рости на бідному ґрунті та витримувати спеку та посуху, так само як і помірні температури осені.

Флокс

Він буває різних кольорів веселки, включаючи синій, рожевий, фіолетовий, червоний та білий, й чудово почувається в осінньому саду.

