Обычно главным временем цветения в саду считают лето. Однако на самом деле осень может не уступать ему по красоте и яркости.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если добавить несколько однолетних цветов к своим клумбам уже сегодня, следующие месяцы еще успеют порадовать глаз цветом. Какие растения для этого стоит выбирать, рассказываем далее.

Какие цветы украсят сад осенью?

Конная мята

Это растение бывает розового, фиолетового и белого цветов и может цвести вплоть до октября, привлекая пчел и других насекомых.

Гайлардия

Эти смелые, яркие цветы привлекают множество опылителей в сад и могут украсить его цветением в огненных оттенках, таких как бронзовый, оранжевый и золотой, с весны до осени.

Кореопсис

Кореопсис цветет ярко-желтыми цветами с лета до осени. Это выносливые, неприхотливые растения, которые могут выдерживать различные условия и являются любимцами опылителей.

Осенний сад не должен быть лишен цветов / Фото Freepik

Подсолнухи

Они бывают разных сортов, от крошечных, идеальных для небольшого сада, до больших, эффектных цветов в оттенках бордового, коричневого и белого и могут украшать сад до первых холодов.

Вербена

Этот красивый цветок, хорошо подходит для опылителей, бывает разных цветов и видов. Она может расти на бедной почве и выдерживать жару и засуху, так же как и умеренные температуры осени.

Флокс

Он бывает разных цветов радуги, включая синий, розовый, фиолетовый, красный и белый, и прекрасно чувствует себя в осеннем саду.

