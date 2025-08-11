Хочете створити гарний весняний сад? Кінець літа – ідеальний час для посадки певних багаторічних рослин, які зацвітуть наступного року, якщо ви оберете правильні сорти та приділите їм трохи додаткового догляду.

Хоча, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, літо часто приносить сильну спеку, деякі витривалі рослини все ще можуть процвітати з достатньою кількістю води та перепочинком від сильних літніх променів. Які з них вам слід обрати для квітучого саду навесні, розповідаємо далі.

До теми Цвістимуть довше: 5 рослин, сухі суцвіття яких варто зірвати у серпні

Які рослини садити в серпні для гарного весняного саду?

Іриси

Іриси – це витривалі багаторічні рослини з яскравими квітами у відтінках білого, жовтого, фіолетового та синього. Вони добре ростуть у дренованому, багатому на поживні речовини ґрунті.

А пізнє літо – чудовий час для поділу або розщеплення ірисів та їх посадки. Це дасть рослинам час освоїтися на новому місці посадки, що збільшить їхні шанси на цвітіння.

Лілійники

Лілійники – ще один чудовий вибір для посадки наприкінці літа. Ці прості у вирощуванні багаторічні рослини бувають різних сортів та яскравих кольорів, включаючи жовтий, помаранчевий, червоний, рожевий та фіолетовий.

Готувати весняний сад можна ще з літа / Фото Freepik

Лілійники добре ростуть, якщо отримують щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день, але вони також можуть переносити півтінь.

Півонії

Півонії можна садити наприкінці літа, якщо ви живете в регіоні з м’яким літом. Вони добре ростуть у добре дренованому ґрунті та потребують щонайменше шести годин прямого сонячного світла на день.

Для найкращих результатів саджайте бульби з голим корінням на відстані від 90 до 120 сантиметрів одна від одної.

Однак, якщо серпень надто жаркий, краще почекати до вересня або жовтня, коли мине пік спеки, але ґрунт все ще буде достатньо теплий, щоб сприяти розвитку коренів.

До слова, літо – ідеальний час не тільки думати про весну, а й для того, щоб розпочати осінній сад.