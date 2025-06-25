Не варто залишати на веранді: 5 матеріалів, яким не місце на ґанку

Сезон вечорів на відкритому повітрі в розпалі, і саме час оновити простір тераси, балкона чи веранди.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, при виборі меблів і декору важливо зважати не лише на стиль, а й на витривалість матеріалів до вітру, вологи та спеки. Що варто використовувати надворі, а що краще залишити всередині, розповідаємо далі.

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Ротанг

Декоративні меблі з ротанга виглядають вишукано, та, на жаль, не підходять для вуличного використання – особливо в регіонах із високою вологістю. Ротанг з часом пліснявіє й стає крихким. Якщо все ж хочете мати такі меблі, фахівці радять накривати їх захисними чохлами або зберігати в критому приміщенні.

Оббивка і текстиль

Повністю оббиті дивани чи крісла на відкритому повітрі швидко втрачають вигляд. Пліснява та волога – основні вороги. Дизайнери рекомендують обирати спеціальні вуличні тканини, що стійкі до погодних умов, або переносні подушки, які легко занести в дім. А ще – надавати перевагу текстурованим тканинам: вони краще приховують зношеність.

Світильники без тканинних абажурів

Світло на веранді створює затишок, але тканинні абажури – не найкращий варіант для відкритого простору. Дощ, пил і сонце швидко псують такі матеріали.

Деякі матеріали особливо чутливі до умов довкілля / Фото Freepik

Натомість краще використовувати ліхтарі з металу, дерева або бамбука. Популярним варіантом залишаються гірлянди на сонячних батареях – вони додають атмосфери та не бояться вологи.

Натуральні килими

Хоч джут і сизаль виглядають стильно, вони вразливі до вологи та плісняви. Для відкритих терас і балконів краще обрати синтетичні варіанти – нейлон або поліпропілен. Вони легші в догляді та витримують перепади погоди.

Незагартоване скло

Якщо в оформленні простору ви використовуєте скляні стільниці або вставки, подбайте, щоб це було саме загартоване скло. Воно безпечніше та стійкіше до зовнішнього впливу. Незагартоване може розбитися й спричинити травми.

До речі, крім матеріалів, загалом не всі речі варто зберігати на веранді влітку.