7 овочів, які варто посадити зараз для швидкого врожаю цього літа

Сезон садівництва офіційно відкрито – саме час висаджувати овочі, адже вирощування власного врожаю може стати не лише корисним і смачним досвідом, а й допоможе заощадити на продуктах.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, незалежно від того, чи мрієте ви про хрусткий огірковий салат, чи хочете мати під рукою свіжий шпинат, багато овочів можна посадити вже зараз, щоб насолоджуватися ними влітку. Про сім швидкорослих овочів, які варто висадити вже сьогодні, розповідаємо далі.

До теми Рослина, яку варто посадити у своєму саду для здорового ґрунту

Капуста

Капуста чудово підходить для літніх салатів і досягає зрілості за 60 – 100 днів, залежно від сорту. Вона потребує щонайменше шести годин повного сонця на день та регулярного поливу. Водночас капуста морозостійка, тому її можна вирощувати навіть восени.

Морква

Морква дозріває за 60 – 80 днів, а молоді коренеплоди готові до збору вже через 4 – 6 тижнів. Щоб уникнути деформації плодів, саджайте моркву в легкий, добре дренований ґрунт без великих каменів. Регулярний полив забезпечить їй здоровий ріст.

Огірки

Огірки – невід'ємна частина літнього городу. Залежно від сорту вони достигають за 50 – 70 днів. Для кращого врожаю варто забезпечити їм опору для підняття вгору та уникати зволоження листя, щоб запобігти грибковим захворюванням.

Багато овочів можна легко виростити самостійно / Фото Freepik

Горох

Горох – один із найпростіших у догляді овочів. Більшість сортів дозрівають через 50 – 70 днів. Після вкорінення рослина потребує мінімального догляду й добре розвивається завдяки природним опадам. Для постійного врожаю сійте горох кожні два тижні.

Буряк

Буряк росте за 50 – 70 днів і добре почувається навіть у різноманітних ґрунтах. Його листя додає саду декоративності, а сам коренеплід багатий антиоксидантами. Буряк підходить для вирощування навіть у контейнерах – ідеальне рішення для балконів.

Баклажани

Баклажани обожнюють тепло і сонце. Висаджуйте їх навесні або в теплиці для швидшого розвитку. При належному догляді (регулярне зволоження, висока вологість повітря, підживлення калієм) урожай баклажанів буде готовий через 65 – 80 днів.

Шпинат

Шпинат – чудовий варіант для вирощування як на відкритому повітрі, так і в приміщенні. Він швидко росте (45 – 50 днів до зрілості) і дозволяє збирати листя кілька разів за сезон. Шпинат не переносить спеки, тому потребує певної тіні в жаркі години дня.

До речі, якщо якісь з овочів ви плануєте висаджувати з розсади, для вдалого старту сезону варто враховувати, коли та як це правильно робити.