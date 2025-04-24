Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, хоча проблему можна вирішити за допомогою комерційних добрив, існує більш природний і сталий спосіб – вирощування бобових культур, які здатні фіксувати азот. Що це може бути за рослина, розповідаємо далі.

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Що таке пажитник і чому його варто вирощувати

Пажитник – однорічна рослина з родини бобових, яку вирощували ще в давньому Єгипті. Насіння цієї рослини були знайдені в гробниці фараона Тутанхамона.

Сьогодні ж найбільш поширений вид пажитника відомий як грецьке сіно або грецька конюшина. Рослина має трійчасті листки, схожі на конюшину, невеликі квіти білого або фіолетового кольору та їстівне насіння.

Проте пажитник цінують не лише за кулінарні властивості. Його унікальна здатність до фіксації азоту робить його ідеальним вибором для покращення ґрунту.

Як пажитник покращує ґрунт

Пажитник живе у симбіозі з бактеріями, які утворюють азотні вузлики на коренях і захоплюють азот із повітря та ґрунту. При цьому поживна речовина повертається в землю, покращуючи родючість.

У сільському господарстві пажитник використовують як сидерат або в сівозміні, але його з успіхом можна вирощувати й в домашньому саду – наприклад, на овочевих грядках.

Як вирощують пажитник: дивіться відео

Він також сприяє:

Рекультивації ґрунту, поглинаючи важкі метали, як-от свинець, нікель і хром;

Зменшенню ерозії, завдяки глибокому корінню;

Поліпшенню структури ущільненого ґрунту;

Контролю бур’янів, діючи як жива мульча;

Зниженню кількості шкідників, що передаються через ґрунт.

Як правильно вирощувати пажитник

Пажитник краще сіяти безпосередньо у ґрунт – він не любить пересадку.

Для живої мульчі або покривної культури сійте його щільно між іншими культурами, такими як помідори, кукурудза чи коріандр. Він захистить ґрунт від перегріву, утримає вологу та пригнітить ріст бур’янів.

Після збору врожаю залиште коріння в землі або подрібніть рослину і використовуйте як зелене добриво.

Варто враховувати, що пажитник не надто добре росте на засолених ґрунтах, тож для таких умов краще обрати іншу рослину.

До слова, рослин потрібен не тільки азот, а й кальцій, тож варто поповнювати його дефіцит.