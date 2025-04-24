Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, хотя проблему можно решить с помощью коммерческих удобрений, существует более естественный и устойчивый способ – выращивание бобовых культур, которые способны фиксировать азот. Что это может быть за растение, рассказываем далее.

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Что такое пажитник и почему его стоит выращивать

Пажитник – однолетнее растение из семейства бобовых, которое выращивали еще в древнем Египте. Семена этого растения были найдены в гробнице фараона Тутанхамона.

Сегодня же наиболее распространенный вид пажитника известен как греческое сено или греческий клевер. Растение имеет тройчатые листья, похожи на клевер, небольшие цветы белого или фиолетового цвета и съедобные семена.

Однако пажитник ценят не только за кулинарные свойства. Его уникальная способность к фиксации азота делает его идеальным выбором для улучшения почвы.

Как пажитник улучшает почву

Пажитник живет в симбиозе с бактериями, которые образуют азотные узелки на корнях и захватывают азот из воздуха и почвы. При этом питательное вещество возвращается в землю, улучшая плодородие.

В сельском хозяйстве пажитник используют как сидерат или в севообороте, но его с успехом можно выращивать и в домашнем саду – например, на овощных грядках.

Как выращивают пажитник: смотрите видео

Он также способствует:

Рекультивации почвы, поглощая тяжелые металлы, такие как свинец, никель и хром;

Уменьшению эрозии, благодаря глубоким корням благодаря глубоким корням;

Улучшению структуры уплотненной почвы;

Контролю сорняков, действуя как живая мульча;

Снижению количества вредителей, передающихся через почву.

Как правильно выращивать пажитник

Пажитник лучше сеять непосредственно в грунт – он не любит пересадку.

Для живой мульчи или покровной культуры сейте его плотно между другими культурами, такими как помидоры, кукуруза или кориандр. Он защитит почву от перегрева, удержит влагу и подавит рост сорняков.

После сбора урожая оставьте корни в земле или измельчите растение и используйте как зеленое удобрение.

Стоит учитывать, что пажитник не слишком хорошо растет на засоленных почвах, поэтому для таких условий лучше выбрать другое растение.

К слову, растений нужен не только азот, но и кальций, поэтому стоит пополнять его дефицит.