Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, хотя проблему можно решить с помощью коммерческих удобрений, существует более естественный и устойчивый способ – выращивание бобовых культур, которые способны фиксировать азот. Что это может быть за растение, рассказываем далее.
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Что такое пажитник и почему его стоит выращивать
Пажитник – однолетнее растение из семейства бобовых, которое выращивали еще в древнем Египте. Семена этого растения были найдены в гробнице фараона Тутанхамона.
Сегодня же наиболее распространенный вид пажитника известен как греческое сено или греческий клевер. Растение имеет тройчатые листья, похожи на клевер, небольшие цветы белого или фиолетового цвета и съедобные семена.
Однако пажитник ценят не только за кулинарные свойства. Его уникальная способность к фиксации азота делает его идеальным выбором для улучшения почвы.
Как пажитник улучшает почву
Пажитник живет в симбиозе с бактериями, которые образуют азотные узелки на корнях и захватывают азот из воздуха и почвы. При этом питательное вещество возвращается в землю, улучшая плодородие.
В сельском хозяйстве пажитник используют как сидерат или в севообороте, но его с успехом можно выращивать и в домашнем саду – например, на овощных грядках.
Как выращивают пажитник: смотрите видео
Он также способствует:
Рекультивации почвы, поглощая тяжелые металлы, такие как свинец, никель и хром;
Уменьшению эрозии, благодаря глубоким корням благодаря глубоким корням;
Улучшению структуры уплотненной почвы;
Контролю сорняков, действуя как живая мульча;
Снижению количества вредителей, передающихся через почву.
Как правильно выращивать пажитник
Пажитник лучше сеять непосредственно в грунт – он не любит пересадку.
Для живой мульчи или покровной культуры сейте его плотно между другими культурами, такими как помидоры, кукуруза или кориандр. Он защитит почву от перегрева, удержит влагу и подавит рост сорняков.
После сбора урожая оставьте корни в земле или измельчите растение и используйте как зеленое удобрение.
Стоит учитывать, что пажитник не слишком хорошо растет на засоленных почвах, поэтому для таких условий лучше выбрать другое растение.
К слову, растений нужен не только азот, но и кальций, поэтому стоит пополнять его дефицит.