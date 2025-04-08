Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, він зміцнює клітинні стінки рослин, підтримує їхній ріст, стійкість до хвороб і навіть впливає на якість плодів. Як розпізнати його дефіцит і ефективно та безпечно додати його в ґрунт, розповідаємо далі.

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Навіщо рослинам кальцій

Кальцій – це будівельний матеріал для клітинних стінок, регулятор росту та відповідей рослини на стрес, а також захист від шкідників і несприятливої погоди.

Як стверджують професійні садівники, кальцій зміцнює клітинні стінки, що робить рослини більш стійкими до шкідників і несприятливих умов.

Ознаки дефіциту кальцію

Без кальцію рослини стають крихкими й менш витривалими.

Зокрема можна помітити затримки росту, скручування або почорніння листя, ослаблені стебла, потемніння плодів, темні жилки на листках.

Кальцій є важливим елементом для здорового розвитку рослин / Фото Freepik

Як зрозуміти, скільки кальцію в ґрунті

Перед тим як щось додавати – проведіть тестування ґрунту:

Виміряйте pH (оптимальний – близько 6.5).

Перевірте рівень кальцію та інших поживних речовин.

Найкраще для цього здати зразок землі до лабораторії, хоча є й домашні тести.

Натуральні джерела кальцію для рослин

Якщо ви виявили дефіцит кальцію, поповнити його допоможе яєчна шкаралупа. Подрібніть і додайте її до компосту або ґрунту. Це простий і екологічний спосіб використати кухонні відходи.

Також туди ж можна додати гіпс або вапняк. Вони обидвоє містять кальцій та покращують структуру ґрунту.

Крім того, можна використати й синтетичні добрива. Нітрат кальцію або хлорид кальцію будуть особливо ефективні у випадках гострого дефіциту.

До слова, яєчну шкаралупу можна використовувати як біорозкладні горщики для пророщування насіння. Це один зі старих садових лайфхаків, які ще рано списувати з рахунків.