Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, він зміцнює клітинні стінки рослин, підтримує їхній ріст, стійкість до хвороб і навіть впливає на якість плодів. Як розпізнати його дефіцит і ефективно та безпечно додати його в ґрунт, розповідаємо далі.
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Навіщо рослинам кальцій
Кальцій – це будівельний матеріал для клітинних стінок, регулятор росту та відповідей рослини на стрес, а також захист від шкідників і несприятливої погоди.
Як стверджують професійні садівники, кальцій зміцнює клітинні стінки, що робить рослини більш стійкими до шкідників і несприятливих умов.
Ознаки дефіциту кальцію
Без кальцію рослини стають крихкими й менш витривалими.
Зокрема можна помітити затримки росту, скручування або почорніння листя, ослаблені стебла, потемніння плодів, темні жилки на листках.
Кальцій є важливим елементом для здорового розвитку рослин / Фото Freepik
Як зрозуміти, скільки кальцію в ґрунті
Перед тим як щось додавати – проведіть тестування ґрунту:
Виміряйте pH (оптимальний – близько 6.5).
Перевірте рівень кальцію та інших поживних речовин.
Найкраще для цього здати зразок землі до лабораторії, хоча є й домашні тести.
Натуральні джерела кальцію для рослин
Якщо ви виявили дефіцит кальцію, поповнити його допоможе яєчна шкаралупа. Подрібніть і додайте її до компосту або ґрунту. Це простий і екологічний спосіб використати кухонні відходи.
Також туди ж можна додати гіпс або вапняк. Вони обидвоє містять кальцій та покращують структуру ґрунту.
Крім того, можна використати й синтетичні добрива. Нітрат кальцію або хлорид кальцію будуть особливо ефективні у випадках гострого дефіциту.
До слова, яєчну шкаралупу можна використовувати як біорозкладні горщики для пророщування насіння. Це один зі старих садових лайфхаків, які ще рано списувати з рахунків.