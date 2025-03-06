Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, простота часто виявляється ключем до успіху, і ці лайфхаки – яскравий тому приклад. Якими корисними порадами варто не забувати користуватись, розповідаємо далі.

До теми 6 в'юнких рослин, які швидко створять пишний сад

Яєчна шкаралупа як мінігорщики

Використовуйте яєчну шкаралупу як біорозкладні горщики для пророщування насіння. Вони утримують вологу, збагачують ґрунт кальцієм та відлякують слимаків. Перед посадкою зробіть невеликий отвір для дренажу та подрібніть шкаралупу, щоб коріння легше проросло.

Бананова шкірка для троянд

Наріжте бананову шкірку на дрібні шматочки та закопайте біля основи кущів троянд. Вона містить калій, кальцій і фосфор, які сприяють міцному корінню та яскравому цвітінню цих рослин.

Пляшка вина для повільного поливу

Стара винна пляшка може стати ідеальним інструментом для поливу. Наповніть її водою, переверніть та вставте в ґрунт біля рослин. Вода поступово вивільняється, підтримуючи стабільну вологість.

Кавова гуща від шкідників

Кавова гуща відлякує слимаків, покращує структуру ґрунту та є цінним компонентом компосту. Додавайте її в компостну купу, але не перевищуйте 20% від загального об’єму.

Прості лайфхаки здатні допомогти у садівництві / Фото Freepik

Крапельне зрошення зі старого шланга

Перетворіть старий шланг на систему крапельного зрошення. Просвердліть невеликі отвори вздовж нього та прокладіть між рослинами. Вода рівномірно надходитиме до коріння, забезпечуючи ефективний полив.

Лінивий компост

Викопайте траншею, закопайте кухонні залишки (крім м’яса та молочних продуктів) і засипте ґрунтом. Через кілька місяців ґрунт стане пухким і поживним.

Сіль Епсома для живлення рослин

Сипте столову ложку цієї солі біля коренів томатів, перцю або троянд раз на місяць. Це покращить вироблення хлорофілу, стимулюючи ріст та яскравість рослин.

Газета проти бур'янів

Покладіть шар газети або картону під мульчу. Це утримуватиме вологу, запобігатиме росту бур’янів і збагачуватиме ґрунт при розкладанні.