Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, незалежно від того, чи вирощуєте ви їх уздовж решітки, альтанки або стіни будинку, в'юнкі рослини допоможуть створити атмосферу саду, що здається витвором досвідченого садівника. Які квіти для цього найкраще обрати, розповідаємо далі.

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Потос

Потос, або диявольський плющ, відомий своєю невибагливістю. Його можна вирощувати як кімнатну рослину, але в теплому кліматі він чудово росте на відкритому повітрі.

Потос віддає перевагу тінистим місцям і теплим температурам. У більш прохолодних регіонах його можна вирощувати в горщиках, заносячи в приміщення на зиму.

Жасмин

Жасним – це ароматна ліана з білосніжними квітами серед темно-зеленого листя. Рослина легко пристосовується до сонячних місць, а регулярний полив забезпечує її пишне цвітіння.

Ця квітка також приваблює бджіл і метеликів, що робить її чудовим вибором для садів, дружніх до запилювачів.

Іпомея

Іпомея радує яскравими квітами та може вирости до 3 метрів лише за один сезон. Вона самосіється, що допомагає створити густий, пишний сад без додаткових зусиль. Варто лише уважно обирати місце посадки, щоб рослина не поширювалася надто активно.

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Бугенвілія

Бугенвілія відома своїми яскравими приквітками, які створюють враження рясного цвітіння. Вона швидко росте, стійка до посухи та не потребує особливого догляду, що робить її ідеальним вибором для садівників-початківців.

Настурція

Настурції легко вирощуються з насіння та не потребують особливого догляду після проростання. Рослини, висаджені у відкритий ґрунт, потребують мінімального поливу, а ті, що ростуть у контейнерах, потребують трохи більше води. Настурція прикрасить сад яскравими квітами та стане чудовим вибором для недосвідчених садівників.

Клематис

Клематис пропонує великі, ефектні квіти з розпростертими пелюстками, які прикрасять будь-який сад. Рослина швидко росте після вкорінення, але потребує регулярного поливу для оптимального розвитку.