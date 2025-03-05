Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, независимо от того, выращиваете ли вы их вдоль решетки, беседки или стены дома, вьющиеся растения помогут создать атмосферу сада, что кажется произведением опытного садовника. Какие цветы для этого лучше всего выбрать, рассказываем далее.

К теме Главный тренд ландшафтного дизайна 2025: как повторить в своем саду

Потос

Потос, или дьявольский плющ, известен своей неприхотливостью. Его можно выращивать как комнатное растение, но в теплом климате он прекрасно растет на открытом воздухе.

Потос предпочитает тенистые места и теплые температуры. В более прохладных регионах его можно выращивать в горшках, занося в помещение на зиму.

Жасмин

Жасмин – это ароматная лиана с белоснежными цветами среди темно-зеленой листвы. Растение легко приспосабливается к солнечным местам, а регулярный полив обеспечивает его пышное цветение.

Этот цветок также привлекает пчел и бабочек, что делает его отличным выбором для садов, дружественных к опылителям.

Ипомея

Ипомея радует яркими цветами и может вырасти до 3 метров всего за один сезон. Она самосеется, что помогает создать густой, пышный сад без дополнительных усилий. Стоит только внимательно выбирать место посадки, чтобы растение не распространялось слишком активно.

Вьющиеся растения в саду: смотрите фото

Бугенвилия

Бугенвилия известна своими яркими прицветниками, которые создают впечатление обильного цветения. Она быстро растет, устойчива к засухе и не требует особого ухода, что делает ее идеальным выбором для начинающих садоводов.

Настурция

Настурции легко выращиваются из семян и не требуют особого ухода после прорастания. Растения, высажены в открытый грунт, требуют минимального полива, а те, что растут в контейнерах, нуждаются в немного большем количестве воды. Настурция украсит сад яркими цветами и станет отличным выбором для неопытных садоводов.

Клематис

Клематис предлагает крупные, эффектные цветы с распростертыми лепестками, которые украсят любой сад. Растение быстро растет после укоренения, но требует регулярного полива для оптимального развития.