Несмотря на то, что полевые цветы в целом выносливые, особенно в их родных зонах выращивания, однако стоит придерживаться определенных советов. Как сделать сад с дикими цветами в своем дворе – сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Трендовый сад с полевыми цветами

Прежде чем начать, нужно спланировать сад с дикими цветами. Решите, какие полевые цветы вы хотите посадить. Конечно, лучше всего выбирать те, которые растут в регионе. Также объединяйте растения по видам, которые растут в одинаковых условиях.

Лучше всего полевые цветы сажать на участке с хорошо дренированной почвой и достаточным количеством солнечного света. Так, садоводы рекомендуют выбрать солнечное место, поскольку полевым цветам нужно большое количество солнечного света.

Они любят греться под прямыми солнечными лучами по крайней мере шесть часов в день,

– говорит эксперт Тэмми Сонс.

Полевые цветы в сады / Фото Unsplash

К слову, посадить цветы можно даже в небольшом контейнере. Главное правило – сажать цветы, чтобы они не перекрывали друг друга. К примеру, низшие сорта стоит посеять спереди, а высшие – позади.

Чтобы определить, сколько семян вам нужно для сада с дикими цветами, достаточно прочитать инструкцию на упаковке. Это позволит рассчитать площадь для посадки.

Использование слишком большого количества семян приведет к скоплению рассады, которая может плохо расти, тогда как маленькое количество семян оставит свободное пространство для сорняков, поэтому важно проверить рекомендованную норму высева для вашей семенной смеси,

– объяснила эксперт Леа Джонсон.

Лучше полевые цветы сажать весной, когда погода становится теплее. Однако некоторые сорта можно сажать и осенью. Поэтому стоит читать инструкции по посадке.

Как оформить сад с полевыми цветами / Фото Unsplash

Стоит помнить, что перед высадкой семян следует удалить сорняки, выкопать корни, а также удобрить почву, чтобы цветы росли лучше.

Интересно, садоводы рекомендуют смешивать семена диких цветов с песком, чтобы они лучше прорастали.

После того, как семена высадили в почву, дикие полевые цветы нуждаются в постоянном поливе в течение 4 – 6 недель. Поливать их стоит каждое утро, а если погода сухая – то, возможно, нужно увлажнять почву и на ночь.