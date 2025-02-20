Попри те, що польові квіти загалом витривалі, особливо в їхніх рідних зонах вирощування, проте варто дотримуватися певних порад. Як зробити сад з дикими квітами на своєму подвір'ї – повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Трендовий сад з польовими квітами

Перш ніж почати, потрібно спланувати сад з дикими квітами. Вирішіть, які польові квіти ви хочете посадити. Звісно, найкраще обирати ті, які ростуть в регіоні. Також об'єднуйте рослини за видами, які ростуть в однакових умовах.

Найкраще польові квіти саджати на ділянці з добре дренованим ґрунтом і достатньою кількістю сонячного світла. Так, садівники рекомендують обрати сонячне місце, оскільки польовим квітам потрібна велика кількість сонячного світла.

Вони люблять грітися під прямими сонячними променями принаймні шість годин на день,

– каже експерт Теммі Сонс.

Польові квіти у сади / Фото Unsplash

До слова, посадити квіти можна навіть у невеликому контейнері. Головне правило – садити квіти, аби вони не перекривали один одного. До прикладу, нижчі сорти варто посіяти спереду, а вищі – позаду.

Щоб визначити, скільки насіння вам потрібно для саду з дикими квітами, достатньо прочитати інструкцію на упаковці. Це дозволить розрахувати площу для посадки.

Використання занадто великої кількості насіння призведе до скупчення розсади, яка може погано рости, тоді як маленька кількість насіння залишить вільний простір для бур'янів, тому важливо перевірити рекомендовану норму висіву для вашої насіннєвої суміші,

– пояснила експертка Леа Джонсон.

Найкраще польові квіти садити навесні, коли погода стає теплішою. Однак деякі сорти можна садити й восени. Тому варто читати інструкції щодо посадки.

Як оформити сад з польовими квітами / Фото Unsplash

Варто пам'ятати, що перед висадкою насіння варто видалити бур'яни, викопати коріння, а також удобрити ґрунт, аби квіти росли краще.

Цікаво, садівники рекомендують змішувати насіння диких квітів з піском, аби вони краще проростали.

Після того, як насіння висадили в ґрунт, дикі польові квіти потребують постійного поливу протягом 4 – 6 тижнів. Поливати їх варто щоранку, а якщо погода суха – то, можливо, потрібно зволожувати ґрунт і на ніч.