Не лише павербанк: 7 речей, які допоможуть пережити блекаут без стресу

Відключення електроенергії можуть застати зненацька, особливо коли вони тривають кілька годин. Однак зробити такий період значно комфортнішим допоможуть прості речі – від акумуляторних світильників до портативного душу.

Блогер Богдан Ревков поділився добіркою предметів, які можуть стати у пригоді під час блекаутів.

Які речі допоможуть пережити відключення світла?

Серед корисних речей блогер назвав насадку для душу з підсвіткою. Вона світиться під час проходження потоку води та, за його словами, не потребує батарейок. Це може стати у пригоді, якщо електроенергію вимкнули ввечері, а прийняти душ все ж потрібно. Така насадка одночасно виконує практичну функцію та створює додаткове освітлення у ванній.

Ще один варіант – портативний душ на акумуляторі. Він дозволяє організувати подачу води без підключення до електромережі. За словами Богдана Ревкова, такий пристрій особливо зручний після досвіду з використанням звичайної баклажки під час минулорічних відключень.

Які речі допоможуть пережити відключення світла: дивіться відео

Для приготування їжі блогер радить портативну газову плитку. Вона не залежить від електромережі й може дозволити приготувати гарячу їжу навіть під час тривалого блекауту. Водночас із газовими приладами потрібно бути особливо обережними.

Важливо! Не використовуйте туристичні чи портативні газові плитки у закритому непровітрюваному приміщенні, якщо інструкція конкретної моделі цього не дозволяє. Під час роботи газових приладів необхідна достатня вентиляція.

Чим зігрітися без опалення?

Ще одна корисна річ – електрична грілка, яка працює від павербанка. Вона може нагріватися за кілька хвилин і допомогти зігріти руки або тіло, коли в приміщенні стає прохолодно. Такий варіант особливо зручний тим, що для його роботи не потрібна розетка – достатньо сумісного павербанка.

Для освітлення блогер рекомендує акумуляторні світильники з датчиками руху. Їх можна розмістити в:

коридорі,

ванній,

кухні або біля сходів.

Перевага таких ламп у тому, що вони автоматично вмикаються, коли хтось проходить повз. Це дозволяє не шукати ліхтарик у темряві та економити заряд.

Також у добірці є LED-стрічки на батарейках. Їх можна використовувати як додаткове освітлення, наприклад, на кухні. Вони не замінять потужну лампу, однак можуть забезпечити достатньо світла для побутових справ, коли електроенергії немає.

Що варто мати вдома на випадок відключення?

До базового набору для блекаутів можна додати:

акумуляторні лампи або ліхтарики;

павербанки, бажано заряджені заздалегідь;

запас батарейок;

LED-стрічки або нічники;

грілку, що працює від павербанка;

портативний душ, якщо є потреба;

безпечне альтернативне джерело для приготування їжі.

Найкраще підготувати такі речі заздалегідь, а не шукати їх у магазині вже після початку відключення. Адже під час блекауту навіть звичайне світло в коридорі чи можливість швидко підігріти їжу можуть помітно змінити комфорт у домі.