Блогер Богдан Ревков поделился подборкой вещей, которые могут пригодиться во время отключений электричества.

Какие вещи помогут пережить отключение света?

Среди полезных вещей блогер назвал насадку для душа с подсветкой. Она светится при прохождении потока воды и, по его словам, не требует батареек. Это может пригодиться, если электричество отключили вечером, а принять душ все же нужно. Такая насадка одновременно выполняет практическую функцию и создает дополнительное освещение в ванной.

Еще один вариант – портативный душ на аккумуляторе. Он позволяет организовать подачу воды без подключения к электросети. По словам Богдана Ревкова, такое устройство особенно удобно после опыта использования обычной бутылки во время прошлогодних отключений.

Какие вещи помогут пережить отключение света: смотрите видео

Для приготовления пищи блогер советует использовать портативную газовую плитку. Она не зависит от электросети и позволяет приготовить горячую пищу даже во время длительного отключения электричества. В то же время с газовыми приборами нужно быть особенно осторожными.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Важно! Не используйте туристические или портативные газовые плитки в закрытом непроветриваемом помещении, если инструкция конкретной модели этого не разрешает. Во время работы газовых приборов необходима достаточная вентиляция.

Чем согреться без отопления?

Еще одна полезная вещь – электрическая грелка, работающая от powerbank. Она может нагреться за несколько минут и помочь согреть руки или тело, когда в помещении становится прохладно. Такой вариант особенно удобен тем, что для его работы не нужна розетка – достаточно совместимого powerbank.

Для освещения блогер рекомендует аккумуляторные светильники с датчиками движения. Их можно разместить в:

коридоре,

ванной,

кухне или у лестницы.

Преимущество таких ламп в том, что они автоматически включаются, когда кто-то проходит мимо. Это позволяет не искать фонарик в темноте и экономить заряд.

Также в подборке есть светодиодные ленты на батарейках. Их можно использовать в качестве дополнительного освещения, например, на кухне. Они не заменят мощную лампу, однако могут обеспечить достаточно света для бытовых дел, когда нет электричества.

Что стоит иметь дома на случай отключения электричества?

К базовому набору для отключений электроэнергии можно добавить:

аккумуляторные лампы или фонарики;

портативные зарядные устройства, желательно заряженные заранее;

запас батареек;

LED-ленты или ночники;

грелку, которая работает от портативного зарядного устройства;

портативный душ, если есть необходимость;

безопасный альтернативный источник для приготовления пищи.

Лучше всего подготовить такие вещи заранее, а не искать их в магазине уже после начала отключения. Ведь во время блэкаута даже обычный свет в коридоре или возможность быстро подогреть еду могут заметно изменить комфорт в доме.