Весняне прибирання без стресу: які речі краще одразу замінити, а не намагатися вимивати

Весна – ідеальний час для оновлення дому. Традиційне весняне прибирання допомагає не лише освіжити простір, а й покращити самопочуття.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, іноді перелік завдань стає надто довгим і виснажливим. Часто ми витрачаємо години на очищення речей, які значно легше – і доцільніше – просто замінити. Перелік предметів, які краще купити новими, а не витрачати зусилля на їх відновлення, розповідаємо далі.

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Пластикові контейнери для їжі

Пластик з часом втрачає вигляд, особливо після зберігання страв із томатним соусом. Якщо контейнери знебарвились і мають запах – це може свідчити про наявність бактерій. Доцільно замінити їх на скляні аналоги, які не вбирають запахи, не забарвлюються та є більш безпечними для здоров’я.

Вкладиші для ящиків

Старі підкладки на полицях кухні часто вбирають бруд і жир, а їх очищення – трудомістке. Нові вкладиші не лише полегшать прибирання, а й оновлять вигляд кухонного простору. Є навіть варіанти матеріалів, котрі можна мити й прати, що дозволяє підтримувати чистоту без зайвих зусиль.

Подушки

Жовті плями на подушках – результат вбирання поту, слини та пилу. Очищення таких подушок потребує багато часу і не завжди дає результат. Медики радять змінювати подушки щонайменше раз на два роки. Обрати можна гіпоалергенні або подушки з ефектом пам’яті, які менш схильні до накопичення бактерій.

Не всі речі потрібно відмивати / Фото Freepik

Шторка для душу

Цвіль та грибок на шторці – поширена проблема у ванних кімнатах. Замість тривалого очищення доцільніше придбати нову – вони недорогі, а їхня заміна значно спростить процес прибирання. Щоб уникнути повторного забруднення, варто періодично прати шторку і обрізати зайву довжину, яка торкається підлоги.

Обробні дошки

Пластикові дошки з подряпинами легко накопичують бактерії. Навіть при ретельному чищенні вони залишаються потенційно небезпечними. Більш гігієнічний варіант – дошки з бамбука, який має природні антибактеріальні властивості й не містить мікропластику.

Іграшки для ванни

Дитячі ванні іграшки з отворами утримують вологу, що сприяє появі цвілі. Якщо іграшки вже старі – краще замінити їх на безпечніші, які можна мити в посудомийній машині або які не мають отворів для потрапляння води.

Рушники та постільна білизна

Пожовклі та зношені рушники й простирадла не лише втрачають естетичний вигляд, а й можуть бути джерелом бактерій. Очищення потребує зусиль і не завжди повертає їм первісний вигляд. Варто інвестувати в новий набір, а старі використати повторно – наприклад, для прибирання чи садових потреб.

До речі, аби весняне прибирання було ще більш ефективним, важливо відмовитися від кількох шкідливих звичок, що роблять дім ще бруднішим.