Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, иногда перечень задач становится слишком длинным и изнурительным. Часто мы тратим часы на очистку вещей, которые значительно легче – и целесообразнее – просто заменить. Перечень предметов, которые лучше купить новыми, а не тратить усилия на их восстановление, рассказываем далее.

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Пластиковые контейнеры для еды

Пластик со временем теряет вид, особенно после хранения блюд с томатным соусом. Если контейнеры обесцветились и имеют запах – это может свидетельствовать о наличии бактерий. Целесообразно заменить их на стеклянные аналоги, которые не впитывают запахи, не окрашиваются и являются более безопасными для здоровья.

Вкладыши для ящиков

Старые подкладки на полках кухни часто впитывают грязь и жир, а их очистка – трудоемкая. Новые вкладыши не только облегчат уборку, но и обновят вид кухонного пространства. Есть даже варианты материалов, которые можно мыть и стирать, что позволяет поддерживать чистоту без лишних усилий.

Подушки

Желтые пятна на подушках – результат впитывания пота, слюны и пыли. Очистка таких подушек требует много времени и не всегда дает результат. Медики советуют менять подушки минимум раз в два года. Выбрать можно гипоаллергенные или подушки с эффектом памяти, которые менее подвержены накоплению бактерий.

Не все вещи нужно отмывать / Фото Freepik

Шторка для душа

Плесень и грибок на шторке – распространенная проблема в ванных комнатах. Вместо длительной очистки целесообразнее приобрести новую – они недорогие, а их замена значительно упростит процесс уборки. Чтобы избежать повторного загрязнения, стоит периодически стирать шторку и обрезать лишнюю длину, которая касается пола.

Разделочные доски

Пластиковые доски с царапинами легко накапливают бактерии. Даже при тщательной чистке они остаются потенциально опасными. Более гигиеничный вариант – доски из бамбука, который обладает природными антибактериальными свойствами и не содержит микропластика.

Игрушки для ванны

Детские ванные игрушки с отверстиями удерживают влагу, что способствует появлению плесени. Если игрушки уже старые – лучше заменить их на более безопасные, которые можно мыть в посудомоечной машине или которые не имеют отверстий для попадания воды.

Полотенца и постельное белье

Желтые и изношенные полотенца и простыни не только теряют эстетический вид, но и могут быть источником бактерий. Очистка требует усилий и не всегда возвращает им первоначальный вид. Стоит инвестировать в новый набор, а старые использовать повторно – например, для уборки или садовых нужд.

Кстати, чтобы весенняя уборка была еще более эффективной, важно отказаться от нескольких вредных привычек, что делают дом еще более грязным.