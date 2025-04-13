Токсичне сусідство: рослин, які ніколи не слід вирощувати поруч з гортензіями

Гортензії – улюбленці багатьох садівників. Їх пишні квіти прикрашають будь-яку ділянку, а колірна палітра – від ніжно-блакитного до насичено-рожевого – дає безліч варіантів для ландшафтного дизайну. Але навіть такі витривалі та адаптивні рослини мають своїх "антагоністів", з якими їм краще не ділити одну клумбу.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, садові експерти попереджають, що неправильне сусідство може не лише зіпсувати зовнішній вигляд саду, а й призвести до загибелі однієї або навіть кількох рослин. Відтак, які рослини не варто садити поруч із гортензіями, розповідаємо далі.

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Лаванда

Попри чарівне поєднання кольорів, лаванда потребує сухого, добре освітленого середовища, тоді як гортензії – вологи та тіні. Надмірний полив, необхідний для гортензії, може погубити коріння лаванди.

Горіх

Горіх виділяє хімічну речовину, яка пригнічує ріст багатьох рослин, зокрема гортензії. Рекомендується саджати гортензії не ближче ніж за 18 метрів від нього.

Троянди

Попри гармонійний вигляд у букетах, в саду ці рослини мають різні потреби: троянди обожнюють сонце та сухий ґрунт, а гортензії – півтінь і вологу.

Соняшники

Окрім любові до сонця, соняшники можуть виділяти речовини, що пригнічують ріст інших рослин – цей процес називається алелопатією.

Розмарин

Ця ароматна рослина краще росте в сухих, добре освітлених умовах, а тому не підходить для компанії гортензії, яка не терпить посухи.

Гортензії є вологолюбними рослинами / Фото Freepik

Золотушник

Попри гарний контраст кольорів, золотушник також є алелопатичною рослиною, що може заважати розвитку гортензії.

Очиток

Цей витривалий сукулент чудово почувається на бідних, сухих ґрунтах. Але сусідство з гортензією, яка потребує постійної вологи, йому не до вподоби.

Чорнобривці

Популярні як захист від шкідників, чорнобривці люблять сонце і сухі умови. У вологому середовищі, сприятливому для гортензій, вони швидко втрачають декоративність.

Часник

Часник виділяє алелопатичні сполуки, які можуть гальмувати ріст сусідніх рослин, зокрема гортензій.

Чебрець

Ще одна теплолюбна рослина, яка не витримує постійної вологи. Для гортензії ж це життєва необхідність – отже, ці двоє не зійдуться характерами.

Як обрати правильне сусідство для гортензії

Перш за все, обирайте рослини з такими ж умовами вирощування: півтінь, вологий та злегка кислий ґрунт.

Також враховуйте гармонію кольорів. Додайте контрасту або м’яких переходів: до синіх гортензій пасують жовті або червоні квіти, а до рожевих – фіолетові.

Крім того, підбирайте рослини, що цвітуть в інший час, щоб сад тішив око цілий рік.

Наостанок шукайте компаньйонів, що можуть мати переваги для гортензії. Наприклад, це може бути ехінацея, що своїм глибоким корінням покращує дренаж і залучає запилювачів.

До речі, потреба гортензій у волозі не є перебільшеною. Для здорового цвітіння цих рослин дійсно потрібно дотримуватися правил регулярного зволоження.