7 рослин, які ніколи не слід вирощувати поруч з картоплею

Картопля – один із найпопулярніших овочів у світі. Її легко вирощувати, вона невибаглива та має безліч способів кулінарного використання: від пюре до запечених страв і смажених картопляних скибочок.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, попри те, що картопля вважається підхожим вибором для початківців, вона має свої вимоги щодо сусідів на грядці. Деякі рослини можуть не тільки заважати її росту, а й провокувати появу хвороб або шкідників. Яких культур слід уникати при вирощуванні картоплі, розповідаємо далі.

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Помідори

Картопля та помідори належать до однієї родини – пасльонових. Це означає, що вони схильні до однакових хвороб, зокрема фітофторозу. Вирощування цих культур поруч підвищує ризик зараження. До того ж високі помідори можуть затінювати картоплю, якій потрібне повне сонце.

Перець

Перець – ще один пасльоновий родич картоплі. Він не лише ділить із нею спільних шкідників, як-от колорадський жук, а й конкурує за поживні речовини в ґрунті. Такі "сусідські війни" можуть значно знизити врожай.

Баклажани

Баклажани, як і помідори з перцем, мають спільні проблеми з картоплею. Це може пришвидшити поширення шкідників і хвороб по всій ділянці. Краще розміщувати їх на різних грядках.

Не всі сусідства підходять для картоплі / Фото Freepik

Огірки

Огірки мають властивість швидко розростатися. Їхні вуса й розлогі батоги можуть затіняти сусідні рослини та витісняти картоплю. Крім того, вони активно поглинають поживні речовини з ґрунту. Щоб уникнути конкуренції, радять вирощувати огірки окремо – у контейнерах або на віддаленій грядці.

Гарбузи

Гарбузи – ще одна розлога культура, яка потребує багато простору. Їхні великі листки можуть перекривати доступ до світла, що критично для картоплі. За словами експертів, це суттєво знижує врожайність бульб.

Спаржа

На перший погляд, спаржа виглядає як невинний сусід, але її довге коріння може стати проблемою. При збиранні картоплі є ризик пошкодити ці корені. Якщо ви все ж хочете вирощувати обидві культури, забезпечте між ними достатню відстань.

Малина

Малина та картопля схильні до схожих грибкових захворювань. Висаджування їх поруч може створити ідеальні умови для розвитку інфекцій, які легко поширюються і можуть знищити обидві культури. Рекомендується тримати ягідні кущі подалі від картопляної ділянки.

До речі, якщо ви хочете вже скоро отримати свій літній врожай, варто придивитися до швидкорослих овочевих культур.