Найкращі кольори для фарбування будинку: поради для гармонійного вигляду

Фасад будинку – це його обличчя, що формує перше враження, яке складається у гостей та перехожих. Колір зовнішніх стін впливає не лише на естетику, а й на відчуття простору, атмосферу навколо, а іноді навіть на мікроклімат усередині приміщення.

Яким кольором пофарбувати фасад будинку, щоб це було не лише про гарний смак, а й про практичність, контекст і баланс, розповідає 24 Канал.

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Враховуйте архітектуру будинку

Класичний будинок із ліпниною, сучасний дім у стилі мінімалізм чи дерев’яна дача – кожен тип має свої кращі кольорові рішення.

Наприклад, класичні фасади добре виглядають у теплих бежевих, пісочних, сірках або кремових відтінках.

Сучасні будинки ж часто фарбують у контрастні кольори: білий і чорний, графіт і дерево, сірий і яскраві акценти.

Сільські або дачні будинки тим часом гарно виглядають у природних кольорах – оливковому, світло-коричневому, теракотовому, зеленому.

Узгоджуйте з ландшафтом

Оточення має велике значення. Дім на тлі густого лісу, у горах чи біля моря сприймається інакше, ніж у щільній забудові міста.

У природному оточенні краще виглядають приглушені, м’які кольори: зелений, теракотовий, коричневий, сірий.

У міському середовищі більше свободи для контрасту: можна вибрати яскраві, насичені кольори, або, навпаки, холодні урбаністичні відтінки – антрацит, світло-сірий, білий.

Вивчіть особливості клімату

Світлі фасади краще відбивають сонце й не перегріваються – це важливо для південних регіонів. У північних темні кольори допоможуть утримати тепло.

Крім того, в регіонах із частими дощами варто обирати відтінки, на яких менше помітні розводи бруду – сірий, бежевий, оливковий.

Вибір кольору для будинку залежить від різних умов / Фото Freepik

Не забувайте про дах, вікна та двері

Фасад має гармоніювати з усіма іншими елементами. Якщо дах червоний, не кожен колір буде доречним. Якщо вікна темні, світлий фасад створить гарний контраст. А двері можуть бути акцентом – наприклад, яскраво-синій чи зелений колір на тлі нейтральних стін.

Перевіряйте колір при різному освітленні

Те, що виглядає красиво в магазині чи на екрані, може змінитися під впливом сонця, тіні, дощу. Завжди тестуйте зразок на стіні будинку – спостерігайте, як колір поводиться вдень, вранці, у похмуру погоду.

Популярні кольори фасадів

Білий – універсальний, свіжо виглядає в будь-якому стилі, але потребує частішого догляду.

Сірий – сучасний, мінімалістичний, добре поєднується з деревом, чорним, білим.

Пісочний і кремовий – теплі, класичні, підходять майже до всього.

Теракотовий, глина, охра – природні кольори, гарно виглядають у поєднанні з зеленню.

Темно-зелений або синій – елегантні варіанти, особливо якщо їх урівноважити світлими акцентами.

Антрацит або чорний – стримано й глибоко, але краще для великих просторів і сучасної архітектури.

До речі, фарбування фасаду – не єдиний спосіб оновити житло. Сьогодні є ще 5 головних трендів, які допоможуть покращити зовнішній вигляд будинку.