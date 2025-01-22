Не підходять для опалення: які дрова ніколи не варто використовувати вдома

Опалювати будинок дровами може бути вигідніше, ніж за допомогою газу чи електрики, проте вибір правильної деревини може суттєво вплинути на ефективність та економічність опалення.

Що варто знати перед тим, як вибирати дрова для вашого твердопаливного котла чи каміна, а також які сорти деревини краще оминати, розповідає 24 Канал.

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Якими дровами не можна опалювати

Обираючи дрова для опалення свого будинку незалежно від сорту деревини не варто використовувати:

сирі, погано просушені та зіпсовані дрова;

трухляві дрова та залишки старих дощок;

пофарбовану або покриту лаком деревину.

Належного тепла від таких дров ви не одержите, але неминуче отримаєте багато кіптяви та диму, а також неприємний запах, особливо якщо на деревині є пліснява. Відтак доведеться витратити час і сили на провітрювання приміщення та очищення димоходу замість того, щоб насолоджуватися теплом і затишком вдома.

Не всі дрова підходять для опалення / Фото Freepik

Які сорти деревини не підходять для опалення

Вибір правильних дров є важливим для підтримки нормального функціонування опалювальної системи, достатнього рівня утворення тепла та особистої безпеки. Щоб не наражати себе на неприємні ситуації, краще не використовувати наступні породи дерев: