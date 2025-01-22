Не підходять для опалення: які дрова ніколи не варто використовувати вдома
- Не варто використовувати для опалення сирі, погано просушені, зіпсовані, трухляві дрова, а також пофарбовану або покриту лаком деревину, оскільки вони неефективні та створюють багато диму.
- Не рекомендується використовувати для опалення також дрова з осики, сосни, тополі та верби через низьку тепловіддачу та швидке згоряння, що робить їх неефективними для опалення.
Опалювати будинок дровами може бути вигідніше, ніж за допомогою газу чи електрики, проте вибір правильної деревини може суттєво вплинути на ефективність та економічність опалення.
Що варто знати перед тим, як вибирати дрова для вашого твердопаливного котла чи каміна, а також які сорти деревини краще оминати, розповідає 24 Канал.
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Якими дровами не можна опалювати
Обираючи дрова для опалення свого будинку незалежно від сорту деревини не варто використовувати:
сирі, погано просушені та зіпсовані дрова;
трухляві дрова та залишки старих дощок;
пофарбовану або покриту лаком деревину.
Належного тепла від таких дров ви не одержите, але неминуче отримаєте багато кіптяви та диму, а також неприємний запах, особливо якщо на деревині є пліснява. Відтак доведеться витратити час і сили на провітрювання приміщення та очищення димоходу замість того, щоб насолоджуватися теплом і затишком вдома.
Які сорти деревини не підходять для опалення
Вибір правильних дров є важливим для підтримки нормального функціонування опалювальної системи, достатнього рівня утворення тепла та особистої безпеки. Щоб не наражати себе на неприємні ситуації, краще не використовувати наступні породи дерев:
Осика. Вона має низьку тепловіддачу, тому не є ефективним варіантом для опалення. Рекомендується використовувати її лише для розпалу вогню або очищення камери горіння.
Сосна. Дрова сосни мають високий вміст смоли та швидко згорають, що робить їх не надто хорошим вибором для твердопаливних систем через швидке забруднення димаря та скла дверцят.
Тополя. Хоча тополя швидко горить, її тепловіддача низька, що робить витрату такого палива неефективною для опалення.
Верба. Вербові дрова швидко згорають, мають малу тепловіддачу та вважаються менш якісним варіантом палива.