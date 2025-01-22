Що варто знати перед тим, як вибирати дрова для вашого твердопаливного котла чи каміна, а також які сорти деревини краще оминати, розповідає 24 Канал.

До теми Щоб вдома було тепло та затишно: які дрова найкраще обирати для котла

Якими дровами не можна опалювати

Обираючи дрова для опалення свого будинку незалежно від сорту деревини не варто використовувати:

  • сирі, погано просушені та зіпсовані дрова;

  • трухляві дрова та залишки старих дощок;

  • пофарбовану або покриту лаком деревину.

Належного тепла від таких дров ви не одержите, але неминуче отримаєте багато кіптяви та диму, а також неприємний запах, особливо якщо на деревині є пліснява. Відтак доведеться витратити час і сили на провітрювання приміщення та очищення димоходу замість того, щоб насолоджуватися теплом і затишком вдома.

ДроваНе всі дрова підходять для опалення / Фото Freepik

Які сорти деревини не підходять для опалення

Вибір правильних дров є важливим для підтримки нормального функціонування опалювальної системи, достатнього рівня утворення тепла та особистої безпеки. Щоб не наражати себе на неприємні ситуації, краще не використовувати наступні породи дерев:

  • Осика. Вона має низьку тепловіддачу, тому не є ефективним варіантом для опалення. Рекомендується використовувати її лише для розпалу вогню або очищення камери горіння.

  • Сосна. Дрова сосни мають високий вміст смоли та швидко згорають, що робить їх не надто хорошим вибором для твердопаливних систем через швидке забруднення димаря та скла дверцят.

  • Тополя. Хоча тополя швидко горить, її тепловіддача низька, що робить витрату такого палива неефективною для опалення.

  • Верба. Вербові дрова швидко згорають, мають малу тепловіддачу та вважаються менш якісним варіантом палива.