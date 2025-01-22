Що варто знати перед тим, як вибирати дрова для вашого твердопаливного котла чи каміна, а також які сорти деревини краще оминати, розповідає 24 Канал.

До теми Щоб вдома було тепло та затишно: які дрова найкраще обирати для котла

Якими дровами не можна опалювати

Обираючи дрова для опалення свого будинку незалежно від сорту деревини не варто використовувати:

сирі, погано просушені та зіпсовані дрова;

трухляві дрова та залишки старих дощок;

пофарбовану або покриту лаком деревину.

Належного тепла від таких дров ви не одержите, але неминуче отримаєте багато кіптяви та диму, а також неприємний запах, особливо якщо на деревині є пліснява. Відтак доведеться витратити час і сили на провітрювання приміщення та очищення димоходу замість того, щоб насолоджуватися теплом і затишком вдома.

Не всі дрова підходять для опалення / Фото Freepik

Які сорти деревини не підходять для опалення

Вибір правильних дров є важливим для підтримки нормального функціонування опалювальної системи, достатнього рівня утворення тепла та особистої безпеки. Щоб не наражати себе на неприємні ситуації, краще не використовувати наступні породи дерев: