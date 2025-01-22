Что стоит знать перед тем, как выбирать дрова для вашего твердотопливного котла или камина, а также какие сорта древесины лучше обходить, рассказывает 24 Канал.
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Какими дровами нельзя отапливать
Выбирая дрова для отопления своего дома независимо от сорта древесины не стоит использовать:
сырые, плохо просушенные и испорченные дрова;
трухлявые дрова и остатки старых досок;
окрашенную или покрытую лаком древесину.
Должного тепла от таких дров вы не получите, но неизбежно получите много копоти и дыма, а также неприятный запах, особенно если на древесине есть плесень. Поэтому придется потратить время и силы на проветривание помещения и очистки дымохода вместо того, чтобы наслаждаться теплом и уютом дома.
Не все дрова подходят для отопления / Фото Freepik
Какие сорта древесины не подходят для отопления
Выбор правильных дров является важным для поддержания нормального функционирования отопительной системы, достаточного уровня образования тепла и личной безопасности. Чтобы не подвергать себя неприятным ситуациям, лучше не использовать следующие породы деревьев:
Осина. Она имеет низкую теплоотдачу, поэтому не является эффективным вариантом для отопления. Рекомендуется использовать ее лишь для розжига огня или очистки камеры горения.
Сосна. Дрова сосны имеют высокое содержание смолы и быстро сгорают, что делает их не слишком хорошим выбором для твердотопливных систем из-за быстрого загрязнения дымохода и стекла дверцы.
Тополь. Хотя тополь быстро горит, его теплоотдача низкая, что делает расход такого топлива неэффективным для отопления.
Верба. Ивовые дрова быстро сгорают, имеют малую теплоотдачу и считаются менее качественным вариантом топлива.