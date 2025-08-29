Важко знайти людину, яка б не хотіла мати дім, наповнений гарним декором. Однак у погоні за цим бажанням легко помилитися й отримати насправді перевантажений простір.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, забагато декоративних речей часто перетворюються на запилений мотлох, що не приносить радості, а тільки псує враження про дім. Яких аксесуарів бажано уникати, аби цього не сталося, розповідаємо далі.

Від якого декору краще відмовитися?

Свічки

Свічки – це величезна пастка для безладу. Оскільки вони маленькі та доступні, ці аксесуари є поширеною імпульсивною покупкою та дуже популярним подарунком.

Однак потім напівзгорілі свічки ховаються по всьому будинку та накопичуються в закутках і щілинах, збираючи пил. Аби цього не ставалося, краще обмежити кількість свічок до однієї або двох на кімнату.

Подушки

Подушки – ще одне болюче місце. Вони дійсно потрібні та можуть робити простір більш затишним, але у великих кількостях сприяють візуальному загромадженню.

Навіть потрібний декор може перевантажувати простір / Фото Freepik

Важливо, щоб декоративні акценти залишалися акцентами, а не захоплювали всі меблі.

Декоративні вивіски

Таблички з цитатами та мотиваційними написами – це тренд, з яким час попрощатися. Адже часто замість того, щоб надихати, ці вивіски насправді тиснуть.

Багато з таких аксесуарів читаються як команди – розслабся, просто дихай, будьте щасливим – замість заспокоєння це створює фоновий шум.

Як використовувати декор з розумом?

Насправді, аби зробити житло стильним та затишним, не обов’язково витрачати гроші на декор, що з часом перетвориться на мотлох.

Оновлення дому не завжди пов'язане з витратами – це часто про переосмислення того, що у ньому вже є.