Яку пральну машину купити: експерти назвали найнадійніший бренд 2026 року

Під час вибору пральної машини покупці найчастіше звертають увагу на ціну, набір програм та "розумні" функції. Однак експерти радять насамперед оцінювати надійність техніки, адже саме від неї залежить, скільки років прослужить пристрій без дорогого ремонту.

Профільне видання SlashGear проаналізувало рейтинги одразу кількох авторитетних організацій і дійшло висновку, що найнадійнішим брендом пральних машин у 2026 році став LG.

Чому саме LG?

Під час дослідження було враховано результати тестувань Consumer Reports, Good Housekeeping, Wirecutter та Best Products. Попри різні методики оцінювання, усі ці джерела поставили пральні машини LG на перші позиції за показниками надійності, якості прання та довговічності. Особливо високі оцінки бренд отримав від Consumer Reports.

У рейтингу пральних машин із фронтальним завантаженням моделі LG зайняли перші шість місць. Серед високоефективних моделей із верхнім завантаженням компанія також стала лідером, посівши перші п'ять позицій. А в категорії класичних пральних машин з активатором техніка LG отримала перші чотири місця.



Експерти назвали найнадійніший бренд 2026 року серед пральних машинок / Фото Unsplash

Яку модель назвали найкращою?

За результатами масштабних лабораторних випробувань журнал Good Housekeeping визнав найкращою пральною машиною 2026 року модель LG Front Load HE Stackable Smart Washer. Експерти відзначили такі переваги:

ефективне видалення навіть складних плям;

швидкі програми прання;

місткий барабан;

зручне керування;

високу енергоефективність.

Водночас видання Wirecutter рекомендує модель LG WM4000H, яка отримала високі оцінки завдяки коротким циклам прання, дбайливому догляду за тканинами та стабільній якості очищення. Ще одну модель бренду – LG TurboWash3D Top-Load Washer – найкращою серед машин із верхнім завантаженням назвало видання Best Products.

Які бренди також варто розглянути?

Попри лідерство LG, експерти наголошують, що на ринку є й інші виробники, які випускають довговічну техніку. Серед них:

Speed Queen;

Miele;

Maytag.

Ці бренди також демонструють високі результати в окремих категоріях, однак за сукупністю показників довговічності, надійності та ефективності прання саме LG очолив рейтинги у 2026 році.