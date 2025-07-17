Лише збільшують рахунки: 7 електроприладів, які потрібно виключати з розетки перед відпусткою

Перед відпусткою у домі треба зробити чимало справ. Одна з них – вимкнути електроприлади з розетки, якими не будуть користуватися, адже у режимі очікування вони лише будуть збільшувати рахунки.

Які прилади потрібно обов'язково вимкнути з розетки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Яку техніку потрібно вимикати з розетки?

Перед відпусткою обов'язково слід вимкнути з розетки деякі прилади, адже в режимі очікування вони лише збільшуватимуть рахунки за електроенергію. Засновник Cookology Ендрю Райт назвав повний список техніки, яку обов'язково слід вимикати. Водночас, він також перерахував техніку, яку обов'язково слід лишати увімкненою.

Так, обов'язково слід вимикати з розетки чайник, аерогриль та тостер. За словами Райта, ця техніка навіть вимкнена може споживати електроенергію. Крім того, якщо їх вимикати з розетки, то це усуває будь-який ризик пожежі, яку може спричинити несправність техніка.

Також Ендрю Райт радить вимикати з розетки електричні варильні поверхні та духовки. Хоча вони повністю безпечні, але це буде додатковим запобіжним заходом, аби не спалахнула пожежа, поки власники дому будуть у відпустці.

Крім того, перед відпусткою краще вимикати з розетки посудомийку та пральну машину. Ендрю Райт також радить залишати дверцята пралки та посудомийки відкритими, щоб уникнути застійних запахів чи появи цвілі.

Яку техніку ніколи не слід вимикати з розетки?

Водночас існує техніка, яку ніколи не слід вимикати на період відпустки. Так, мовиться про холодильники та морозильні камери.

Навіть якщо ваш холодильник або морозильна камера порожні перед відпусткою, все одно гарною ідеєю буде залишити їх підключеним до мережі,

– наголосив Ендрю Райт.

До того ж експерт радить залишати увімкненим Wi-Fi-роутер. Річ у тім, що якщо у домі встановлені системи безпеки, то вони напряму залежать від інтернету, тому відключати роутер з розетки не завжди найкраща ідея.

Раніше експерти назвали кращу техніку для кухні, аніж мікрохвильова піч. За словами фахівців, цей прилад набагато енергоефективніший.