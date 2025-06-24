Мовиться про зручну, просту у використанні, але не дуже дешеву техніку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на GSMinfo.

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Мікрохвильовки більше не потрібні

Мікрохвильовки за ці роки стали незамінними помічниками на кухні, адже за кілька хвилин можуть легко розігріти їжу чи навіть приготувати легку страву. Однак поступово ця техніка втрачає свою популярність, адже з'явився гідний конкурент – пароконвектомат.

Пароконвектомат – це мультифункційна піч, яка може і підігріти готову страву, і приготувати щось на пару, і обдуває їжу гарячим повітрям. Раніше таку техніку можна було побачити на професійних кухнях чи у шоу на кшталт "МастерШеф". Однак нині пароконвектомати з'являються і на кухнях звичайних користувачів.

Річ у тім, що пароконвектомати мають низку переваг, порівняно зі звичними мікрохвильовками. Мовиться про:

універсальність: пароконвектомати можуть не лише розігрівати їжу, а й виконувати процеси пароварки чи аерогрилю;

контроль вологості: на відміну від мікрохвильової печі пароконвектомати регулюють рівень вологи у їжі;

здорова їжа: у пароконвектоматі їжа готується на низьких температурах, а тому всі корисні речовини зберігаються.

Хоча мікрохвильовка має й свої переваги, такі як швидкий підігрів та доступність у ціні. Однак, експерти наголошують – якщо ви прагнете готувати здорову їжу та отримати "3 в 1" (мікрохвильовка, пароварка та аерогриль), то можна сміливо обирати пароконвектомат.

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