Речь идет об удобной, простой в использовании, но не очень дешевой технике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на GSMinfo.

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Микроволновки больше не нужны

Микроволновки за эти годы стали незаменимыми помощниками на кухне, ведь за несколько минут могут легко разогреть пищу или даже приготовить легкое блюдо. Однако постепенно эта техника теряет свою популярность, ведь появился достойный конкурент – пароконвектомат.

Пароконвектомат – это мультифункциональная печь, которая может и подогреть готовое блюдо, и приготовить что-то на пару, и обдувает пищу горячим воздухом. Ранее такую технику можно было увидеть на профессиональных кухнях или в шоу вроде "МастерШеф". Однако сейчас пароконвектоматы появляются и на кухнях обычных пользователей.

Дело в том, что пароконвектоматы имеют ряд преимуществ, по сравнению с привычными микроволновками. Речь идет о:

универсальность: пароконвектоматы могут не только разогревать пищу, но и выполнять процессы пароварки или аэрогриля;

контроль влажности: в отличие от микроволновой печи пароконвектоматы регулируют уровень влаги в пище;

здоровая пища: в пароконвектомате пища готовится на низких температурах, а потому все полезные вещества сохраняются.

Хотя микроволновка имеет и свои преимущества, такие как быстрый подогрев и доступность в цене. Однако, эксперты отмечают – если вы хотите готовить здоровую пищу и получить "3 в 1" (микроволновка, пароварка и аэрогриль), то можно смело выбирать пароконвектомат.

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