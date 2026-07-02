Не так, як завжди: експерти назвали ідеальну температуру для холодильника влітку

У літню спеку холодильник працює з більшим навантаженням, а неправильні налаштування можуть призвести до швидшого псування продуктів і зайвих витрат електроенергії. Експерти назвали оптимальну температуру, яка допоможе зберегти їжу свіжою навіть у найспекотніші дні.

Про те, якою має бути оптимальна температура холодильника, розповіло видання Southern Living.

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Якою має бути температура в холодильнику?

Фахівці рекомендують у літній період підтримувати температуру в холодильній камері на рівні від +3 до +4 градуси. Саме такий режим вважається оптимальним для більшості продуктів, адже він уповільнює розвиток бактерій, допомагає довше зберігати свіжість їжі та не створює надмірного навантаження на техніку.

Для морозильної камери рекомендованою залишається температура -18 градусів. Вона забезпечує безпечне зберігання заморожених продуктів і відповідає міжнародним рекомендаціям. Експерти застерігають: у спеку не варто встановлювати температуру в холодильнику вище +4 градуси, адже через високу температуру навколишнього повітря продукти можуть псуватися значно швидше.

Водночас не рекомендується без потреби вмикати режим максимального охолодження. Це збільшує споживання електроенергії та створює додаткове навантаження на компресор.



Якою має бути температура в холодильнику / Фото Pinterest

Як допо могти холодильнику працювати ефективніше?

У спекотні дні варто дотримуватися кількох простих правил:

не тримати дверцята холодильника відкритими довше, ніж потрібно;

за один раз діставати всі необхідні продукти;

не перекривати вентиляційні отвори упаковками чи контейнерами;

не ставити всередину гарячі страви – спочатку їх слід охолодити до кімнатної температури;

регулярно очищати ущільнювачі дверцят і замінювати пошкоджені гумки, через які може потрапляти тепле повітря.

Також важливо не переповнювати полиці. Для ефективного охолодження холодне повітря має вільно циркулювати між продуктами. Втім, і майже порожній холодильник утримує холод гірше. Якщо продуктів небагато, фахівці радять поставити всередину кілька пляшок із холодною водою – вони допоможуть підтримувати стабільну температуру.

Що робити під час відключення світла?

У разі відсутності електроенергії дверцята холодильника рекомендують тримати зачиненими якомога довше. Без відкривання холодильник здатен підтримувати безпечну температуру приблизно до чотирьох годин, а повністю заповнена морозильна камера – до 48 годин.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе не лише продовжити термін зберігання продуктів, а й зменшити навантаження на холодильник та уникнути зайвих витрат електроенергії.