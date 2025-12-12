Навіщо треба обрізати новорічну ялинку, і як це робити правильно

Жива ялинка створює особливу атмосферу під час свят, наповнюючи приміщення приємним ароматом хвої. Щоб дерево довгий час залишалося зеленим та здоровим, його потрібно регулярно поливати. Але цього недостатньо. Є ще один момент, про який не всі пам'ятають.

Ялинку слід обрізати, щоб надати їй симетричної форми та сприяти здоровому росту, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як правильно обрізати ялинку?

Метод обрізки залежить від того, яку ялинку ви обрали. Більшість купує або зрізані ялинки, або ялинки у горщиках.

Обрізка важлива для обох типів:

Для ялинки у горщику обрізка потрібна, щоб стимулювати здоровий, організований ріст.

Для зрізаних дерев в підставці легка обрізка необхідна для підтримки форми та акуратного вигляду.

Як обрізати зрізану ялинку:

Перед обрізкою встановіть її у підставку з резервуаром для води. Часто потрібно зрізати 1 – 2,5 сантиметра знизу пилкою, щоб дерево краще вбирало воду і довше залишалося свіжим.

Видаліть сухі або пошкоджені гілки, а потім формуйте конічну форму ялинки. Не зрізайте більше третини кожної гілки – це може нашкодити дереву. Для обрізки використовуйте чисті ручні секатори.

Як обрізати ялинку у горщику

Слід дотримуватися рекомендованих методів обрізки для конкретного виду дерева. Наприклад, у голубої ялини Колорадо потрібно залишати верхню центральну гілку, щоб дерево росло прямо. Старі та неактивні гілки хвойних не обрізають, бо вони не відновлюються. Перед покупкою живої ялинки перевірте висоту від підлоги до стелі та залиште місце для верхівки.

Використовуйте чисті ручні секатори, щоб обрізати сухі гілки та сформувати крону / Фото Pexels

Як пише The Spruce, зберегти живу ялинку свіжою протягом усіх свят можна за допомогою портативного зволожувача повітря. Його потрібно розмістити у тій самій кімнаті, що й дерево. Експерти рекомендують підтримувати в приміщенні рівень вологості від 30% до 50%.

Як зберегти свіжість ялинки надовго?

Жива ялинка створює затишок, але хвоя швидко обсипається, якщо не дотримуватися простого правила. Після покупки не заносьте ялинку одразу в теплу кімнату. Транспортуйте її у сітці або загорнутою в ковдру, а вдома залиште на вулиці на добу. За цей час дерево звикне до температури, скине частину хвої і розпушить гілки. У такий спосіб воно довше залишатиметься свіжим і красивим.