Японці масово відмовляються від шаф-купе та гардеробних: що вони обирають натомість

Масивна шафа допомагає приховати речі, але в невеликій спальні сама стає головним предметом інтер'єру. У Японії пропонують інший підхід: зробити зберігання відкритішим і пристосувати його до повсякденних потреб.

Як японці переосмислюють традиційні шафи та зберігають порядок вдома без громіздких конструкцій – розповіло видання Business Insider Japan.

Як у Японії переосмислюють традиційні шафи?

У японських оселях можна зустріти осіїре – вбудоване місце зберігання з розсувними дверцятами. Однак таке оформлення не завжди забезпечує зручний доступ до речей. Автор матеріалу розповів про власний експеримент: він зняв дверцята осіїре й почав використовувати його як відкриті полиці.

Усередину потрапляло більше світла, а вміст стало легше бачити та діставати. Це приклад зміни вже наявного місця зберігання без придбання нової шафи.

Що можна встановити замість великої шафи?

Відкриту конструкцію зі штангою та полицями. Такі системи є, зокрема, в асортименті японського бренду MUJI. Вони поєднують місце для одягу на вішаках із полицями для коробок і кошиків. Відсутність суцільних стінок робить конструкцію візуально легшою.

На штанзі зручно тримати сорочки, сукні та інші речі, які носять найчастіше. Білизну й аксесуари можна розкласти в однакові непрозорі контейнери, щоб дрібниці не створювали візуального безладу. Інший варіант – настінні напрямні з регульованими полицями та перекладинами.

Їх можна переставляти, звільняючи більше місця для довгого одягу або додаючи відділення для складених речей. Перед монтажем важливо перевірити навантаження й підібрати кріплення до матеріалу стіни.



Як звільнити спальню від зайвих меблів / Фото Business Insider Japan

Чи обов'язково залишати весь одяг на видноті?

Відкрите зберігання підходить не всім. Навіть акуратно розвішаний одяг може перевантажувати невелику кімнату, особливо якщо речі різнокольорові. Компромісом стане легка штора перед нішою або стійкою. Вона приховає вміст і дозволить обійтися без важких фасадів.

Для спокійнішого вигляду можна підібрати тканину під колір стін. Однак сама заміна дверцят шторою не збільшить площу кімнати: її перевага передусім у легшому оформленні.

Куди прибрати сезонні речі?

Щоб відкрита система не перетворилася на переповнений склад, на найзручніших місцях варто залишати одяг поточного сезону.

Запасні ковдри, постіль і речі, якими користуються зрідка, можна перенести в закриті коробки або під ліжко.

Ліжко з шухлядами чи підйомною основою допоможе використати простір, який інакше залишався б порожнім.

Для висувних відділень потрібно передбачити достатньо місця в проході.

Головна ідея японського прикладу – уважніше подивитися на вже наявне зберігання. Іноді зручніший доступ, упорядковані полиці та менша кількість речей на видноті дають більше, ніж купівля ще однієї великої шафи.