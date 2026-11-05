Японцы массово отказываются от шкафов-купе и гардеробных комнат: что они выбирают вместо этого

Как японцы переосмысливают традиционные шкафы и поддерживают порядок в доме без громоздких конструкций – об этом рассказало издание Business Insider Japan.

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Как в Японии переосмысливают традиционные шкафы?

В японских домах можно встретить осиире – встроенное место для хранения с раздвижными дверцами. Однако такая конструкция не всегда обеспечивает удобный доступ к вещам. Автор материала рассказал о собственном эксперименте: он снял дверцы осиире и начал использовать его как открытые полки.

Внутрь попадало больше света, а содержимое стало легче видеть и доставать. Это пример изменения уже имеющегося места для хранения без покупки нового шкафа.

Что можно установить вместо большого шкафа?

Открытую конструкцию со штангой и полками. Такие системы есть, в частности, в ассортименте японского бренда MUJI. Они сочетают место для одежды на вешалках с полками для коробок и корзин. Отсутствие сплошных стенок делает конструкцию визуально более легкой.

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На штанге удобно хранить рубашки, платья и другие вещи, которые носят чаще всего. Белье и аксессуары можно разложить в одинаковые непрозрачные контейнеры, чтобы мелочи не создавали визуального беспорядка. Другой вариант – настенные направляющие с регулируемыми полками и перекладинами.

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Их можно переставлять, освобождая больше места для длинной одежды или добавляя отделения для сложенных вещей. Перед монтажом важно проверить нагрузку и подобрать крепления в соответствии с материалом стены.

Как освободить спальню от лишней мебели / Фото Business Insider Japan

Обязательно ли оставлять всю одежду на виду?

Открытое хранение подходит не всем. Даже аккуратно развешенная одежда может перегружать небольшую комнату, особенно если вещи разноцветные. Компромиссом станет легкая штора перед нишей или стойкой. Она скроет содержимое и позволит обойтись без тяжелых фасадов.

Для более спокойного вида можно подобрать ткань под цвет стен. Однако сама по себе замена дверец на штору не увеличит площадь комнаты: ее преимущество прежде всего в более легком оформлении.

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Куда убрать сезонные вещи?

Чтобы открытая система не превратилась в переполненный склад, в самых удобных местах стоит оставлять одежду текущего сезона.

Запасные одеяла, постельное белье и вещи, которыми пользуются изредка, можно переложить в закрытые коробки или под кровать.

Кровать с ящиками или подъемной основой поможет использовать пространство, которое иначе оставалось бы пустым.

Для выдвижных отделений нужно предусмотреть достаточно места в проходе.

Главная идея японского примера – внимательнее присмотреться к уже имеющимся местам для хранения. Иногда более удобный доступ, упорядоченные полки и меньшее количество вещей на виду дают больше, чем покупка еще одного большого шкафа.