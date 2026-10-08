Прання не має тривати годинами: експерт назвав оптимальний режим для більшості одягу

Більшість повсякденного одягу зовсім не обов'язково прати на тривалих програмах. Експерт із прання Патрік Річардсон вважає, що для багатьох речей достатньо одного простого режиму – швидкого прання.

Який режим прання варто обирати найчастіше – розповіли експерти Upworthy.

На різних пральних машинах цей режим може називатися по-різному:

"Швидке прання",

"Експрес",

"Швидко 15/30"

Quick Wash.

Зазвичай він розрахований на невелику кількість речей і займає значно менше часу, ніж стандартні програми. За словами Річардсона, для більшості звичайного одягу такого циклу достатньо. Він пояснює, що коротше прання може бути навіть кращим для тканини, адже речі менше часу перебувають у барабані та піддаються механічному впливу.

Експерт досліджував тривалість прання під час роботи над своєю книжкою Laundry Love і дійшов висновку, що довший цикл не обов'язково означає чистіший одяг. Навіть речі з помітними забрудненнями, на його думку, можна ефективно випрати на короткій програмі.

Чому довге прання може шкодити одягу?

Під час кожного циклу тканина зазнає тертя, обертання та інших механічних навантажень. Що довше одяг перебуває в барабані, то більше він може зношуватися. Коротка програма, навпаки, дозволяє зменшити час механічного впливу на тканину.

Це особливо актуально для повсякденних речей, які доводиться прати часто. Є й інша перевага. Залежно від конкретної моделі пральної машини швидкий цикл може потребувати менше води та електроенергії, ніж тривалі програми. Тож для речей без складних забруднень такий режим може бути ще й більш ощадливим.



Чому довге прання може шкодити одягу / Фото Unsplash

Коли швидке прання краще не використовувати?

Попри переваги короткого циклу, це не означає, що всі речі потрібно прати виключно на швидкому режимі. Для сильно забрудненого одягу, рушників, постільної білизни або речей, яким потрібен особливий догляд, варто орієнтуватися насамперед на етикетку виробника та рекомендації для конкретної тканини.

Також важливо не перевантажувати барабан. Швидке прання зазвичай розраховане на невелику кількість речей, тому надмірне завантаження може погіршити результат.