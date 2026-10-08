Какой режим стирки стоит выбирать чаще всего – рассказали эксперты Upworthy.

На разных стиральных машинах этот режим может называться по-разному:

"Быстрая стирка",

"Экспресс",

"Быстрая 15/30"

Quick Wash.

Обычно он рассчитан на небольшое количество вещей и занимает значительно меньше времени, чем стандартные программы. По словам Ричардсона, для большей части обычной одежды такого цикла достаточно. Он объясняет, что более короткая стирка может быть даже лучше для ткани, ведь вещи меньше времени находятся в барабане и подвергаются механическому воздействию.

Эксперт исследовал продолжительность стирки во время работы над своей книгой "Laundry Love" и пришел к выводу, что более длительный цикл не обязательно означает более чистую одежду. Даже вещи с заметными загрязнениями, по его мнению, можно эффективно выстирать на короткой программе.

Почему длительная стирка может повредить одежду?

Во время каждого цикла ткань подвергается трению, вращению и другим механическим нагрузкам. Чем дольше одежда находится в барабане, тем больше она изнашивается. Короткая программа, напротив, позволяет сократить время механического воздействия на ткань.

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Это особенно актуально для повседневной одежды, которую приходится стирать часто. Есть и другое преимущество. В зависимости от конкретной модели стиральной машины быстрый цикл может потребовать меньше воды и электроэнергии, чем длительные программы. Поэтому для вещей без сложных загрязнений такой режим может быть еще и более экономичным.



Почему длительная стирка может повредить одежду / Фото Unsplash

Когда лучше не использовать быструю стирку?

Несмотря на преимущества короткого цикла, это не означает, что все вещи нужно стирать исключительно в быстром режиме. Для сильно загрязненной одежды, полотенец, постельного белья или вещей, требующих особого ухода, следует ориентироваться в первую очередь на этикетку производителя и рекомендации для конкретной ткани.

Также важно не перегружать барабан. Быстрая стирка обычно рассчитана на небольшое количество вещей, поэтому чрезмерная загрузка может ухудшить результат.