Таємнича наліпка в мікрохвильовці: що вона насправді означає

На багатьох мікрохвильовках можна побачити наліпку із двома символами: стакан із ложкою та перекреслений стакан без ложки. Багато хто вважає, що метал у мікрохвильовці завжди заборонений, але тут усе трохи складніше.

Що насправді означає ця загадкова наліпка на мікрохвильовці – розкаже 24 Канал з посиланням ijalba.wordpress.com.

Що означає наліпка?

Символ зі склянкою та ложкою означає, що можна нагрівати рідину разом із металевою ложкою всередині.

означає, що можна нагрівати рідину разом із металевою ложкою всередині. Символ із перекресленою склянкою без ложки попереджає, що не можна нагрівати рідину без ложки.

Ця вказівка запобігає перегріванню рідини, що може призвести до раптового википання або вибуху при перемішуванні.

Як це працює?

Металева ложка діє як розсіювач тепла, допомагаючи рівномірніше розподіляти тепло по рідині та запобігаючи швидкому досягненню температури кипіння без видимого утворення бульбашок.



Загадковий символ на мікрохвильовці / Скриншот із соцмереж

Чому метал зазвичай заборонено ставити у мікрохвильовку?

Як пише Upworthy, на це є декілька причин:

Іскри та коротке замикання: Мікрохвильові печі генерують електромагнітне поле, яке може взаємодіяти з металом. Це спричиняє іскри та навіть пошкодження печі. Ризик пошкодження магнетрона: Метал відображає мікрохвильові хвилі, що може привести до перегріву та поломки внутрішніх елементів. Небезпека загоряння: Тонкі металеві фольги або предмети з гострими краями можуть загорітися.

Експерти з безпеки радять завжди звертати увагу на такі символи, адже це простий спосіб уникнути опіків і неприємностей при використанні мікрохвильовки.

Де не можна ставити мікрохвильовку на кухні?

Мікрохвильова піч не повинна стояти біля джерел вологи, наприклад, поруч із мийкою або на місці, де часто потрапляє пар. Також варто уникати розташування над плитою або поблизу гарячих поверхонь, бо перегрів може пошкодити прилад. Не ставте її в дуже вузьких нішах без вентиляції – мікрохвильовка потребує вільного простору для циркуляції повітря, інакше прилад може перегрітися.