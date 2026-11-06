Прасувати сорочки стане легше: як користуватися непомітною деталлю праски

Після прасування сорочка здається ідеально гладкою, але біля ґудзиків знову залишаються складки. Проводити по застібках гарячою підошвою ризиковано, а обходити кожну носиком праски – незручно. Саме для таких ділянок у багатьох моделях передбачили маленьку, але корисну деталь.

Мовиться про жолобок уздовж краю підошви, який легко сприйняти за звичайну особливість конструкції. Насправді він допомагає прасувати тканину навколо ґудзиків, пояснює Good Housekeeping.

Навіщо потрібне заглиблення на прасці?

Невеликий проміжок між корпусом і підошвою дозволяє підвести праску ближче до ґудзика та розгладити тканину поруч із ним. Аналітик Інституту Good Housekeeping Ноа Пінсонно пояснює: завдяки жолобку можна обходити застібки, не притискаючи до них гарячу поверхню. Це допомагає уникнути пошкодження пластикових деталей під час прасування.

Як правильно ним користуватися?

Розстебніть сорочку та розкладіть планку із ґудзиками на дошці. Підводьте край праски до кожної застібки збоку, обережно розгладжуючи тканину навколо. Якщо розмір ґудзика й конструкція приладу дозволяють, він проходитиме у проміжку над краєм підошви.

Не намагайтеся силою проштовхнути застібку в заглиблення або провести всією підошвою поверх неї. Жолобок лише полегшує доступ до складних ділянок.

Навіщо потрібне заглиблення на прасці / Фото Unsplash

Чому ґудзики можуть пошкодити й саму праску?

Під час прасування ризикує не лише одяг. Металеві ґудзики, блискавки та інша тверда фурнітура можуть подряпати підошву приладу. Виробник Rowenta рекомендує уникати прасування безпосередньо поверх таких деталей. Тож звичка акуратно обходити застібки допомагає берегти і річ, і робочу поверхню праски.

Як ще спростити прасування сорочки?

Почніть із невеликих деталей, які складніше розправити: коміра та розстебнутих манжетів. Їх зручніше розкладати окремо, поки основна частина сорочки ще не випрасувана. Такий підхід описує Philips у своїх рекомендаціях із догляду за сорочками.

Після прасування одразу повісьте сорочку на плічка та застебніть її, щоб не зім'яти тканину знову. Цю пораду дає виробник засобів для догляду за одягом Ariel. І не забувайте про ярлик: температуру обирають за типом тканини, навіть якщо праска має зручний жолобок та інші корисні функції.