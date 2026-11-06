Гладить рубашки станет проще: как использовать незаметную деталь утюга

Речь идет о желобке вдоль края подошвы, который легко принять за обычную особенность конструкции. На самом деле он помогает гладить ткань вокруг пуговиц, объясняет Good Housekeeping.

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Зачем нужно углубление на утюге?

Небольшой зазор между корпусом и подошвой позволяет подвести утюг ближе к пуговице и разгладить ткань рядом с ней. Аналитик Института Good Housekeeping Ноа Пинсонно объясняет: благодаря желобку можно обходить застежки, не прижимая к ним горячую поверхность. Это помогает избежать повреждения пластиковых деталей во время глажки.

Как правильно им пользоваться?

Расстегните рубашку и разложите планку с пуговицами на гладильной доске. Подводите край утюга к каждой застежке сбоку, осторожно разглаживая ткань вокруг. Если размер пуговицы и конструкция прибора позволяют, она будет проходить в промежутке над краем подошвы.

Не пытайтесь силой протолкнуть застежку в углубление или провести всей подошвой поверх нее. Углубление лишь облегчает доступ к сложным участкам.

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Зачем нужно углубление на утюге / Фото Unsplash

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Почему пуговицы могут повредить и сам утюг?

Во время глажки рискует не только одежда. Металлические пуговицы, молнии и другая твердая фурнитура могут поцарапать подошву прибора. Производитель Rowenta рекомендует избегать глажения непосредственно поверх таких деталей. Поэтому привычка аккуратно обходить застежки помогает беречь и вещь, и рабочую поверхность утюга.

Что еще можно сделать, чтобы упростить глажку рубашки?

Начните с небольших деталей, которые сложнее расправить: воротника и расстегнутых манжет. Их удобнее расправлять отдельно, пока основная часть рубашки еще не выглажена. Такой подход описывает Philips в своих рекомендациях по уходу за рубашками.

После глажки сразу повесьте рубашку на плечики и застегните ее, чтобы не смять ткань снова. Этот совет дает производитель средств по уходу за одеждой Ariel. И не забывайте о ярлыке: температуру выбирают в зависимости от типа ткани, даже если утюг имеет удобный желобок и другие полезные функции.