Як позбутися запаху диму та сигарет: простий домашній засіб, який справді працює

Неприємний запах сигарет або диму від багаття здатен надовго в'їстися у волокна тканини – навіть після кількох прань він може залишатися відчутним. Проте існує простий і доступний спосіб позбутися цього запаху без хімічних засобів.

Домашній лайфхак полягає у використанні звичайної харчової соди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Як правильно використовувати харчову соду?

Як зазначає видання, достатньо:

розчинити пів склянки соди у воді,

занурити туди речі й залишити їх на кілька годин, періодично помішуючи.

Сода нейтралізує неприємні запахи, адже вона поглинає частинки диму, які закріплюються у волокнах. Після замочування одяг слід просто випрати у звичайному режимі – і він знову матиме свіжий аромат.

Цей спосіб особливо корисний для тих, хто не хоче користуватися ароматизаторами або кондиціонерами з сильним запахом, адже сода не маскує, а саме усуває джерело запаху.

А якщо запах в'ївся у штори?

Як пишуть на форумі Quora, якщо запах в'ївся у меблі чи штори, можна посипати їх сухою содою, залишити на кілька годин, а потім ретельно пропилососити. Це простий, але ефективний спосіб освіжити оселю без ароматизаторів.



Як позбутися запаху диму та сигарет / Фото Unsplash

Чому запах диму так глибоко в'їдається?

Коли горить сигарета, деревина чи будь-який органічний матеріал, утворюється суміш дрібних частинок і смол, які залишаються в повітрі. Ці частинки – надзвичайно малі, вони осідають у мікропорах тканини, деревини чи шпалер. Через це запах не просто залишається на поверхні, а буквально вбирається всередину матеріалу.

Крім того, сигаретний дим містить понад 7 000 хімічних сполук, серед яких нікотин, феноли, формальдегід, аміак і смолисті речовини. Ці сполуки мають липку, маслянисту структуру, тому легко прилипають до тканин, волосся, стін і навіть до шкіри. Саме вони надають запаху такої стійкості.

Що неможна чистити за допомогою соди?