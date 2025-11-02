Как избавиться от запаха дыма и сигарет: простое домашнее средство, которое действительно работает

Неприятный запах сигарет или дыма от костра способен надолго въесться в волокна ткани – даже после нескольких стирок он может оставаться ощутимым. Однако существует простой и доступный способ избавиться от этого запаха без химических средств.

Домашний лайфхак заключается в использовании обычной пищевой соды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как правильно использовать пищевую соду?

Как отмечает издание, достаточно:

растворить полстакана соды в воде,

погрузить туда вещи и оставить их на несколько часов, периодически помешивая.

Сода нейтрализует неприятные запахи, ведь она поглощает частицы дыма, которые закрепляются в волокнах. После замачивания одежду следует просто постирать в обычном режиме – и она снова будет иметь свежий аромат.

Этот способ особенно полезен для тех, кто не хочет пользоваться ароматизаторами или кондиционерами с сильным запахом, ведь сода не маскирует, а именно устраняет источник запаха.

А если запах въелся в шторы?

Как пишут на форуме Quora, если запах въелся в мебель или шторы, можно посыпать их сухой содой, оставить на несколько часов, а затем тщательно пропылесосить. Это простой, но эффективный способ освежить дом без ароматизаторов.



Как избавиться от запаха дыма и сигарет / Фото Unsplash

Почему запах дыма так глубоко въедается?

Когда горит сигарета, древесина или любой органический материал, образуется смесь мелких частиц и смол, которые остаются в воздухе. Эти частицы – чрезвычайно малы, они оседают в микропорах ткани, древесины или обоев. Из-за этого запах не просто остается на поверхности, а буквально впитывается внутрь материала.

Кроме того, сигаретный дым содержит более 7 000 химических соединений, среди которых никотин, фенолы, фенолы формальдегид, аммиак и смолистые вещества. Эти соединения имеют липкую, маслянистую структуру, поэтому легко прилипают к тканям, волосам, стенам и даже к коже. Именно они придают запаху такой стойкости.

Что нельзя чистить с помощью соды?