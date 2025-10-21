Своими секретами поделилась пользовательница тиктока с ником @julias_life_hacks, передает 24 Канал.

В чем заключается секретный лайфхак?

Все, что вам нужно – обычная пищевая сода пищевая сода и половинка лимона. Посыпьте поверхность доски содой, а затем натрите ее лимоном, слегка отжимая сок. Эта комбинация не только удаляет пятна и запахи, но и уничтожает микробы, благодаря природным антисептическим свойствам лимонной кислоты и абразивности соды.

После процедуры доску достаточно промыть теплой водой и высушить. Такой способ:

  • подходит для деревянных и пластиковых дощечек,
  • не повреждает материал,
  • не оставляет запаха химии.

Эксперты по бытовой гигиене EatRight.org советуют регулярно очищать кухонные дощечки, ведь они являются одним из главных источников бактерий на кухне.


Как легко очистить кухонные дощечки / Скриншот из видео @julias_life_hacks

