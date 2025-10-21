Своими секретами поделилась пользовательница тиктока с ником @julias_life_hacks, передает 24 Канал.

В чем заключается секретный лайфхак?

Все, что вам нужно – обычная пищевая сода пищевая сода и половинка лимона. Посыпьте поверхность доски содой, а затем натрите ее лимоном, слегка отжимая сок. Эта комбинация не только удаляет пятна и запахи, но и уничтожает микробы, благодаря природным антисептическим свойствам лимонной кислоты и абразивности соды.

После процедуры доску достаточно промыть теплой водой и высушить. Такой способ:

подходит для деревянных и пластиковых дощечек,

не повреждает материал,

не оставляет запаха химии.

Эксперты по бытовой гигиене EatRight.org советуют регулярно очищать кухонные дощечки, ведь они являются одним из главных источников бактерий на кухне.



Как легко очистить кухонные дощечки / Скриншот из видео @julias_life_hacks

