Еротична знахідка: американка виявила приховану у ванній кімнаті фотографію 1970-х років
- Жінка знайшла приховану фотографію 1970-х років у своєму будинку в Голлівуді під час реставрації.
- Знахідка викликала інтерес у соцмережах, і користувачі тікток допомогли ідентифікувати фотографію.
Іноді звичайне хобі може перетворитися на справжнє відкриття. Так сталося з Едрієнн Палай – мешканкою старовинного будинку в Голлівуді, яка випадково натрапила на заховану за дверима ванної кімнати фотографію.
Як пише 24 Канал з посиланням на People, знахідка, про яку розповіла жінка, викликала хвилю обговорень у тікток. Чим вона так зацікавила глядачів, розповідаємо далі.
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Як жінка знайшла давній знімок вдома
100-річний будинок, у якому проживає Едрієнн, давно надихав її на невеликі реставраційні проєкти. Одного дня вона, як зазвичай, зішкрібала стару фарбу з дверей і натрапила на несподівану знахідку.
Спочатку поверхня здавалася просто затемненою фарбою, однак далі з-під шарів фарби почала проявлятись жіноча фігура. Як з'ясувалося пізніше, це була кольорова фотографія, датована 1970-ми роками.
Зображення, що згодом було ідентифіковане як робота фотографа Кея Торстена, відомого своїми художніми оголеними портретами, викликало справжній резонанс у соцмережах.
Відео Едрієнн із процесом відкриття стало вірусним, а користувачі тікток допомогли їй знайти джерело зображення – оригінальний принт із таким же фото було виставлено на одному з аукціонних сайтів.
Як жінка знайшла вінтажне фото: дивіться відео
Хоча знайдена фотографія привернула увагу тисяч людей, для самої жінки ця історія цінна насамперед своєю загадковістю. Вона не вважає знімок коштовним артефактом, а більше – частиною забутої історії, що випадково потрапила їй до рук.
Я люблю старі речі. Я одержима тим, щоб дізнаватися походження предметів, розкривати їхню історію,
– каже вона.
Тепер американка планує вставити знайдену фотографію в рамку та повісити у себе вдома. Вона також не виключає, що в її будинку можуть бути й інші приховані скарби, які лише чекають свого часу.
До речі, схожі відкриття дійсно не є рідкістю. Нещодавно ще один власник сторічного будинку у США зірвав старий килим та був приголомшений тим, що він приховував.