Еротична знахідка: американка виявила приховану у ванній кімнаті фотографію 1970-х років

Іноді звичайне хобі може перетворитися на справжнє відкриття. Так сталося з Едрієнн Палай – мешканкою старовинного будинку в Голлівуді, яка випадково натрапила на заховану за дверима ванної кімнати фотографію.

Як пише 24 Канал з посиланням на People, знахідка, про яку розповіла жінка, викликала хвилю обговорень у тікток. Чим вона так зацікавила глядачів, розповідаємо далі.

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Як жінка знайшла давній знімок вдома

100-річний будинок, у якому проживає Едрієнн, давно надихав її на невеликі реставраційні проєкти. Одного дня вона, як зазвичай, зішкрібала стару фарбу з дверей і натрапила на несподівану знахідку.

Спочатку поверхня здавалася просто затемненою фарбою, однак далі з-під шарів фарби почала проявлятись жіноча фігура. Як з'ясувалося пізніше, це була кольорова фотографія, датована 1970-ми роками.

Зображення, що згодом було ідентифіковане як робота фотографа Кея Торстена, відомого своїми художніми оголеними портретами, викликало справжній резонанс у соцмережах.

Відео Едрієнн із процесом відкриття стало вірусним, а користувачі тікток допомогли їй знайти джерело зображення – оригінальний принт із таким же фото було виставлено на одному з аукціонних сайтів.

Як жінка знайшла вінтажне фото: дивіться відео

Хоча знайдена фотографія привернула увагу тисяч людей, для самої жінки ця історія цінна насамперед своєю загадковістю. Вона не вважає знімок коштовним артефактом, а більше – частиною забутої історії, що випадково потрапила їй до рук.

Я люблю старі речі. Я одержима тим, щоб дізнаватися походження предметів, розкривати їхню історію,

– каже вона.

Тепер американка планує вставити знайдену фотографію в рамку та повісити у себе вдома. Вона також не виключає, що в її будинку можуть бути й інші приховані скарби, які лише чекають свого часу.

До речі, схожі відкриття дійсно не є рідкістю. Нещодавно ще один власник сторічного будинку у США зірвав старий килим та був приголомшений тим, що він приховував.